Žádný Řím. Žádané zboží nakonec míří do Barcelony

Brazilské křídlo Malcom patří mezi horké zboží na letošním přestupovém trhu. O útočníka francouzského Bordeaux se zajímaly přední evropské velkokluby jako Arsenal nebo AS Řím. Už už to vypadalo, že talentovaného Brazilce uloví italský gigant, na poslední chvíli ale přišla s nabídkou Barcelona a uspěla. Změna plánu překvapila i matku hráče, která na syna čekala v Římě.

Přestupová sága okolo jednadvacetiletého Malcoma nabrala v posledních dnech zajímavé obrátky. Kluby nejprve počátkem přestupního období kroužily okolo mladého hráče a zjišťovaly případnou cenu. Když už se italské AS Řím rozhoupalo k akci, všechno nasvědčovalo ke zdárnému konci.

Bordeaux však na posledních chvíli kontaktovala také slavná Barcelona a projevila zájem. Po nevydařeném vábení krajana Williana z Chelsea se Barca rozhodla stanovenou částku 41 milionů euro plus dalších 10 milionů v přídavcích přijmout a nyní už s napětím čeká na nového spoluhráče do útoku k Messimu a Suárezovi.

Změna, která se stala opravdu last minute, nepřekvapila pouze samotného plejera, ale také členy jeho rodiny. Podle italského Premium Sport byla matka Malcoma zrovna v letadle do Říma, když se objevil zlom v jednání. Po přistání v Itálii se dozvěděla, že její syn zůstal v Bordeaux a čeká na další pokyny z klubu.

Dle španělských serverů se očekávalo, že Malcom vyrazil do Barcelony v úterý večer. Ve středu by měl absolvovat nutnou lékařskou prohlídku před dokončením přestupu. Poté se připojí k týmu a vyrazí na turné do USA.

Jestli matka Brazilce letěla ihned z Itálie do Španělska není známo. Ze zkušenosti by ale měla spíše počkat na oficiální potvrzení klubu o dokončeném transferu.