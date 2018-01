Základ úspěchu? Trenér byl otevřený, prozrazuje univerzál Kúdela

Fotbalista Ondřej Kúdela připustil, že už příliš nečekal, že si ještě zahraje za velkoklub, jakým je pražská Slavia. Třicetiletý defenzivní univerzál přestupuje do Edenu z Liberce a věří, že si v týmu úřadujícího mistra vybojuje místo v základní sestavě.

"Nenapadlo by mě, že si ještě zahraju za Slavii. Hlavně když jsem před rokem odcházel z Mladé Boleslavi do Liberce, tak by mě vůbec nenapadlo, že po roce budu přestupovat. A hlavně, že to bude do Slavie. Velký klub, velká výzva, budu chtít ukázat, že se nezmýlili. A budu chtít, abychom byli úspěšní," uvedl pro slávistický web Kúdela.

Ve Slavii ho čeká velká konkurence. "Samozřejmě bych si přál, aby se mi dařilo. Budu se chtít probojovat do sestavy. Kádr je tu ale neskutečně kvalitní, je v něm hodně skvělých hráčů. Je pravda, že konkurence je tu velká," podotkl.

"Samozřejmě budu dělat maximum, pak se to rozhodne na hřišti. Kluci budou chtít taky trenérovi dokázat, že právě oni jsou ti, kteří chtějí hrát, o to více to bude náročné," připustil vicemistr světa do 20 let ze šampionátu v roce 2007 v Kanadě.

Jeho výhodou by mohlo být, že je použitelný na více postech defenzivy. "Jsem univerzální, ale teď mám místo na stoperu. A řekl bych, že maximálně ještě střední záložník, ale spíše bych to viděl na stopera," prohlásil Kúdela.

Za jeho přestupem z velké části stáli nový slávistický trenér Jindřich Trpišovský a sportovní ředitel Jan Nezmar, kteří ještě na podzim působili v Liberci.

"Myslím, že to také hrálo roli. Mě bavila chemie mezi trenéry. Když jsem přišel do Liberce, tak jsem je poznával a bavilo mě to mezi nimi, takže doufám, že se bude dařit a že navážeme na naši spolupráci. Trenér je cílevědomý, pracuje a mluví s hráči. Je otevřený, i to byl základ toho, že se klukům v Liberci dařilo. Doufám, že to přenese i sem," dodal Kúdela.