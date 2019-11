Zlatan do Liverpoolu? Klopp se vyjádřil

V současnosti je to jedno z největších témat ve fotbalovém prostředí. Jaký bude další klub Zlatana Ibrahimoviče, který skončil v zámořské MLS?

Zájem o něj mají menší kluby jako Bologna či velkokluby jako AC Milán nebo Liverpool. Co na otázku o potencionálním připojením legendárního Švéda k týmu z Anfield Road řekl kouč Jürgen Klopp?

Australský Perth Glory, Neapol, Zenit Petrohrad, několik týmů ve Španělsku či Anglii. Mít Ibrahimoviče v týmu by chtěl opravdu skoro každý. I přesto, že mu je už 38 let, stále se jedná o vynikajícího fotbalistu a marketingově velmi atraktivní postavu.

Když se v médiích objevil celek Liverpoolu, švédské noviny Aftonbladet nelenily, využily příležitosti a zeptaly se kouče Kloppa, jaká je kolem legendárního útočníka situace. "Pokud by před tím nehrál za Manchester United, tak bychom to zvážili. Takže ne. A nejsem si ani jistý, že by u nás chtěl hrát. Jsme velmi silný tým," pověděl s humorem jemu vlastním německý lodivod aktuálně prvního celku Premier League.

Pak ještě pokračoval ve vážnějším duchu. "Chci říci, že vůči Zlatanovi chovám respekt. Obdivuju jeho kariéru, obdivuji jeho snahu a miluju jeho sebedůvěru. I když to třeba není vždy správné, stále to s ním je zábavné. Je to fantastická osobnost a já opravdu doufám, že neskončí s fotbalem. Světu by velmi chyběl," dodal kouč Reds.