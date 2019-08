Zmrhal opouští Slavii. Brescii se upsal na čtyři roky

Fotbalista Jaromír Zmrhal přestoupil z pražské Slavie do Brescie. Šestadvacetiletý reprezentační záložník se dohodl s nováčkem italské ligy na čtyřleté smlouvě. Brescia o tom informovala na svém webu, dohodu potvrdil i český mistr.

Kluby se jako obvykle dohodly nezveřejňovat přestupovou částku, podle italských médií Brescia za Zmrhala zaplatí v přepočtu přes 96 milionů korun. V týmu nováčka Serie A se levý záložník potká s dalším Čechem, obráncem Alešem Matějů.

Zmrhal si vyzkouší první zahraniční angažmá, v dosavadní profesionální kariéře coby slávistický odchovanec oblékal pouze dres vršovického týmu. S Pražany získal dva ligové tituly a dvakrát s nimi vyhrál domácí pohár.

Ve Slavii působil od roku 2004, v "áčku" pak od léta 2012. Celkem za Pražany odehrál 309 zápasů s bilancí 39 gólů, v lize si připsal 187 startů a 26 branek. V reprezentačním A-týmu má na kontě 13 utkání a jeden gól.

"Jsem rád, že jsem celý život mohl hrát za Slavii. Teď ale přichází něco nového. Samozřejmě jsem si vždy přál zkusit zahraničí. Teď přišla nabídka, kterou bych chtěl zkusit, a Slavia mi vyšla vstříc. Serie A je něco, co jsem nikdy nečekal, že by mohlo přijít," řekl pro slávistický web Zmrhal.

V aktuálním přestupním období je už čtvrtým důležitým hráčem, který kádr úřadujícího mistra opustil. Z Edenu odešli také afričtí stopeři Michael Ngadeu se Simonem Delim a slovenský záložník Miroslav Stoch.

Zmrhal byl v minulosti už dvakrát na odchodu, ale nakonec vždy ve Slavii zůstal. "Chvíli jsme vyjednávali o ceně, ale nakonec Jaromíra uvolníme. Je to odchovanec, který pro klub strašně moc udělal, má na přestup do zahraničí morální právo. V minulosti na přání klubu zůstal a odmítl dvě zahraniční angažmá. Vyšel nám vstříc v situaci, kdy by jeho odchod klub sportovně poškodil," uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

"Jaromíra neprodáváme z ekonomických důvodů, jakkoliv každý klub potřebuje peníze, ale prodáváme ho z hlediska růstu jeho sportovní motivace, tým to neoslabí. V tomto kontextu je pro mě důležité, že trenéři i sportovní ředitel s tím souhlasí. Slavia má dnes na drtivou většinu pozic řadu srovnatelných alternativ," dodal Tvrdík.

Zmrhal sám cítí, že tentokrát Slavii jeho odchod neuškodí. "Nějaké nabídky v minulosti byly, ale vždycky, když Slavia potřebovala pomoct, tak jsem zůstal, protože jsem věděl, že jí můžu pomoct, a hlavně jsem jí chtěl pomoct. Slavii mám rád a nikdy se to nezmění. V tuhle chvíli si ale myslím, že moji pomoc tolik nepotřebuje, protože má skvělý tým, skvělé hráče, jsou tu skvělí lidé v celém klubu. Parta je tu výborná a myslím, že to Slavia zvládne tentokrát i beze mě," dodal Zmrhal.