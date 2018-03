FOTO: Tak to bylo přes čáru! Svaz přál k jubileu zesnulému Srničkovi

Před třemi lety zasáhla český fotbal velká tragédie. Bývalý úspěšný brankář a trenér Pavel Srniček si vyrazil zaběhat, domů se však už nevrátil. Po kolapsu a srdeční zástavě nakonec zemřel v ostravské nemocnici. Letos by se dožil jubilejní padesátky. A fotbalový svaz na něj nezapomněl. Bohužel ve špatném slova smyslu. Na stránkách FAČR se objevilo přání, při jehož čtení se muselo snad každému udělat nevolno. Příspěvek byl napsán z poloviny tak, jako by Srniček ještě žil.

"Brankář Pavel Srniček slaví dnes padesátiny." Tento titulek zahýbal v sobotu českou fotbalovou veřejností. Oficiální stránky FAČR totiž přinesly článek s blahopřáním k významnému jubileu bývalého brankáře. Přestože Srniček před třemi lety zemřel.

V samotném textu je navíc spousta částí, které nedávají smysl. V úvodu je zmíněno, v jakých klubech chytal a čeho dosáhl. Poté přichází krátká zmínka o jeho úmrtí.

"Fotbalový brankář Pavel Srníček, který se narodil před 50 lety, 10. března 1968, se prosadil v reprezentaci i v zahraničí. Stříbrný medailista z mistrovství Evropy 1996 chytal mimo ČR v Anglii, Itálii a Portugalsku. Srníček (podle některých údajů Srniček) zemřel 29. prosince 2015 na následky srdeční zástavy ve věku 47 let," píše se v něm.

Následuje pasáž o průběhu fotbalistovy kariéry, která zahrnuje jeho hráčské i trenérské působení v několika klubech i reprezentaci.

Na závěr přichází další "bonbonek". Text uzavírá věta, jež celému textu nasazuje korunu. "Fotbalová asociace České republiky přeje do dalších let hodně zdraví a úspěchů." Funkcionáři z FAČR by se tam měli hodně stydět.

Ať už článek napsal či vygeneroval kdokoliv, tohle by se rozhodně stát nemělo. A už vůbec ne v takové formě, jaká se na oficiálních stránkách objevila. Nezbývá než se stydět a pořádně se omluvit.