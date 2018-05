Góly jsme jim nabídli sami, obrana jak ementál, smutnil Pernica

Stoper Luděk Pernica sice ve finále domácího poháru MOL Cupu proti pražské Slavii ve 34. minutě srovnal na 1:1, ale porážce jablonecký fotbalistů 1:3 to nezabránilo. Sedmadvacetiletý obránce si posteskl, že Severočeši podali nejhorší výkon na jaře. Prohra ho štvala o to víc, že s Jabloncem neuspěl ani ve třetím finále poháru za poslední čtyři roky.

"Náš nejhorší zápas na jaře. Když nedávno v lize tady v Mladé Boleslavi trenér říkal, že to byl nejhorší poločas, tak to ve srovnání s dneškem bylo jak z partesu," řekl novinářům Pernica.

Jablonec podle něj ve finále propadl ve všech směrech. "Slavia byla lepší, my byli špatní vepředu i vzadu. Nechci se hráčů dotknout, ale 90 až 100 procent hráčů zahrálo podprůměrně. Sám nevím, čím to bylo," přemítal Pernica.

"Málo jsme si věřili, málo jsme běhali, nic jsme si nevytvořili a vzadu jsme byli děraví jak ementál. Ztráty míčů, malý pohyb, všude pozdě, přišlo mi to bázlivé až..., to slovo si raději nechám pro sebe," kroutil hlavou Pernica.

Litoval, že Jablonec inkasoval všechny góly po hrubých chybách. Dvakrát se prosadil Stanislav Tecl a pojistku na slávistickém triumfu přidal v závěru Miroslav Stoch.

Lepí se smůla

"Všechny tři góly jsme jim nabídli sami. O prvním se ani nebavím, druhý padl po zbytečném rohu, při kterém nepokryjeme hráče na malém vápně. Lajdácky jsme Standu nepokryli. A třetí gól, u toho už jsme byli jak šašci," prohlásil Pernica.

S Jabloncem prohrál i třetí finále za poslední čtyři sezony. Severočeši neuspěli také v letech 2015 a 2016. "Už je to pro mě třetí prohrané finále tady s Jabloncem. Už mám pocit, že se na mě lepí smůla. Pro mě je to hrozně velké zklamání a bude ve mně dlouho," uvedl Pernica.

Věří, že s Jabloncem vybojuje evropské poháry aspoň z ligy, kde Severočechům patří čtvrtá příčka. "Potřebujeme teď zabrat v lize, máme doma Karvinou, jedeme na Slavii, tam to bude enormně těžké, a pak doma Slovácko. Uděláme vše pro to, abychom hráli alespoň to předkolo," dodal Pernica, který už si ale za Jablonec poháry nezahraje, protože od příští sezony bude působit v Plzni.