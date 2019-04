Hrabě glosuje: Brazílie netáhla, Premier League je zaostalá

Brazílie nedokázala stadion v Edenu zaplnit, navíc je zde vysoký finanční prodělek. Takový svátek, jak se předpovídalo, to nebyl. Sparta v lize na jaře poprvé prohrála, Slavie ztratila body doma s Libercem, jemuž video posvětilo regulérní trefu. Plzeň se přiblížila na sedm bodů. Naopak moderní technologie chybí v anglické Premier League, čímž dochází ke křivdám.

Ani Brazílie nelákala, utkání bylo prodělečné

Porážka na domácí půdě s Brazílií 1:3 je brána skoro jako hrdinský čin. Podívejme, jakého výkonu je česká reprezentace schopná! Čelila výběru pětinásobného mistra světa, v poločase vedla, bylo to fascinující. Jako ve finále MS 1962 - stejný průběh, stejný výsledek,

Nechat si posvítit kanárkově žlutou do očí a oslnit se jí by bylo chybné. Po výprasku v Anglii, kde šlo o body do kvalifikační skupiny ME 2020, je důstojná prohra s Brazílií, byl to přípravný zápas, jistě povzbuzením. Ale skutečná kvalita leží ještě výš.

Nejsmutnější ovšem je, že se utkání neproměnilo v takový společenský zážitek, jaký byl očekáván. Mnoho míst v hledišti zůstalo prázdných, fanoušci už nejsou zvědaví ani na Brazílii. Nebo na český tým? Rovněž prodělek přes deset milionů je zarážející.

Tradiční penalta a pochvala Karviné

Sparta se rozjela, v Mladé Boleslavi se však přesunula na odpočívadlo - poprvé v jarní části nejvyšší soutěže prohrála 1:2. Zahodila mnoho šancí, vyrovnávala a naději na bodový zisk jí přinesl VAR pokutový kop, čtvrtý ve třech zápasech. Pak ji ovšem sundal bývalý kapitán rudých Marek Matějovský.

Ostravské derby mělo jediného vítěze, statečně a odhodlaně bojující Karvinou, která porazila Baník 2:0. Nejen porazila, doslova ho přehrála. Tak se hraje o záchranu! Odměna tu je, Karviná už není poslední, na ligové dno opět spadla Dukla.

Nelze vyhrát všechno a potlesk videu

Vedoucí Slavia doma ztratila po remíze 1:1 s Libercem, obhájce titulu Viktorie Plzeň po nepřesvědčivé výhře 3:2 nad Bohemians Praha snížila její náskok na sedm bodů. A ukázalo se, že nelze vyhrát všechno. Červenobílí některé slibné akce nedotáhli, výborně zachytal liberecký brankář, to se stává.

Severočeši překonali obranu Slavie ze standardní situace, což je unikum. Pomezní rozhodčí jejich trefu označil nejprve za neregulérní (ofsajd), průzkum videa však nespravedlnost nedopustil. V těchto případech odvádí moderní technika velice záslužnou práci a zaslouží potlesk.

Zaostalá Premier League

Videovymoženost naopak chybí v nejstarší ligové soutěži na světě anglické Premier League. Slavná a hlavně bohatá Chelsea (soupeř Slavie ve čtvrtfinále Evropské ligy) vyrovnala v Cardiffu těsně před koncem z jasného ofsajdu. A v nastaveném čase vývoj zápasu dokonce otočila.

"Jsme v nejlepší lize světa a máme nejhorší rozhodčí. Oni snad vůbec nechápou, o co tady jde. Pokud dělají takové chyby, nemají na téhle úrovni co dělat," zuřil domácí kouč Neil Warnock.

Česká FORTUNA:LIGA mezi nejlepší soutěže nepatří a takové starosti nemá.