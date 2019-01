Hrabě glosuje: Brazílie za peníze a konec posledního velikána

Český fotbal zaznamenal velký úspěch - po dvaadvaceti letech se opět střetne s brazilským týmem. Nevydobyl si ho však na hřišti, ale koupil. Osobní počinek si naopak připsal trenér Michal Bílek, jehož před časem vedení českého fotbalu zavrhlo, převezme výběr Kazachstánu. Kariéru ukončí poslední zářivá hvězda brankář Petr Čech. Snad svou výjimečnost odevzdá zpátky vlasti.

Přiletí Brazílie, za úplatu

Česká reprezentace se v Edenu střetne s kultovním fotbalovým týmem Brazílií. Svátek, jaký nemá obdoby, je na co se těšit. Aby Kanárci přicestovali, musela asociace otevřít kasu, která je jinak vyprázdněná a nejsou peníze na žádné projekty, především na mládež. Ale fanoušek se má na co těšit.

S Brazílií se česko(slovenský) tým střetl v minulosti už osmnáctkrát, pětkrát na mistrovství světa, jednou a naposledy na Poháru FIFA v roce 1997. O tom si může nyní jen nechat zdát, na takovou akci nemá výkonnost. Když česko(slovenský) výběr míval úroveň, nemusel za soupeře platit. Sám byl vyhledávaný. Doba se však mění. Když chce někdo kvalitu, musí sáhnout hodně hluboko do kapsy.

Limberský platí pokutu, urážel nepravého

Disciplinární komise potrestala plzeňského obránce Davida Limberského za pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování na adresu funkcionáře klubu Slavia Praha Jaroslava Tvrdíka ve formě nevhodného příspěvku na sociální síti ve výši dvaceti tisíc korun.

Známý průšvihář, kverulant, provokatér i nevyspělý jedinec zacílil na špatný objekt. V nedávném případě - teplický Tomáš Kučera a jeho vulgární rapování - předseda etické komise doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. právně konstatoval, že expředseda asociace Miroslav Pleta se urážet smí. Tak tedy lépe vybírat.

Čech končí, český fotbal zbledne

Konec kariéry ohlásil Petr Čech, patrně nejlepší brankář české fotbalové historie - František Plánička, Ivo Viktor či Viliam Schrojf ať prominou. Vypočítávat trofeje, které získal, připomínat rekordy, které vytvořil, je zbytečné. Kdo se jen trochu zajímá o fotbal, ví, jaká je to osobnost.

S jeho koncem se vytratí poslední světová hvězda, kterou český fotbal ještě mohl nabídnout. Do ionosféry vystoupal nyní jen jeho kolega Tomáš Vaclík, gólman španělské Sevilly, ale nic platno, vesmír to ještě není. Nedvěd, Baroš, Poborský, Šmicer, Berger, Jankulovski, Ujfaluši, Grygera, Rosický, Plašil. Byl to hezký výčet, teď už je seznam prázdný.

A naděje, byť umírá poslední, na jeho doplnění je pramalá. Současná vedení FAČR obviněné z korupce má docela jiné cíle - vychovávat oddané voliče valných hromad a všehoschopné rozhodčí. Ale o takové individua ve vyspělém fotbalovém světě zájem není.

Bílek přebírá Kazachstán

Přece jen však nějaká radost a ocenění. Trenér Michal Bílek přijal nabídku vést reprezentaci Kazachstánu. Obrovská čest pro český fotbal, každé angažmá u nejsilnějšího výběru cizí země se cení. A Astana je dobrá adresa, výbornou pověst ve stejné roli si v ní vydobyl už Miroslav Beránek.

Český fotbal bude mít tedy v prestižní společnosti trenérů reprezentačních týmů opět zastoupení. Po skončení mistrovství Asie totiž kočí smlouva poslednímu mohykánovi Miroslavu Soukupovi s federací Bahrajnu. Tak nyní Bílek.