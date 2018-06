Hrabě glosuje: Češi na MS nikomu nechybějí, snad za osm let

Úvodní čtyři hrací dny světového šampionátu už přinesly řadu zajímavých příběhů. Třeba nádherný pyrenejský souboj se spoustou gólů i nečekané ztráty největších favoritů na celkový triumf. Čeští fanoušci mohou letošní mistrovství sledovat bez nervů a užívat si špičkový fotbal, národní tým totiž měl k postupu daleko. Možná by se konečně mohl dočkat v roce 2026, kdy na MS bude hrát o šestnáct mužstev víc než letos. Jak ale ukázal přehled francouzského deníku l´Equipe, v Rusku čeští reprezentanti vlastně nikomu nechybějí.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Čeští reprezentanti nikomu nechybějí



V Rusku se rozeběhlo XXI. mistrovství světa a o překvapení není nouze. Obhájci titulu Němci podlehli Mexiku, Brazílie neporazila Švýcarsko, Argentina nezdolala Island. Pyrenejské derby Španělsko-Portugalsko (3:3) bylo oslavou fotbalu, ozdobou svátku.



Svátku, na němž čeští reprezentanti už potřetí za sebou nejsou. A bohužel nikomu nechybějí. Sledovaný francouzský deník l´Equipe vytvořil jedenáctku smolařů sestavenou z hráčů, kteří na MS nehrají. Jsou zranění, nebyli nominováni, nebo se jejich tým neprobojoval. K základní sestavě je připojen výčet dalších adeptů, bratru padesát jmen. Mezi nimi ani jeden český fotbalista. Nikomu nechybějí.



Šance narostly, za osm let 48 týmů



Naděje do budoucna tu ovšem je. Na kongresu před šampionátem FIFA odhlasovala, že za osm let - v roce 2026 - se počet účastníků rozšíří na 48. A šampionát se roztáhne do celého severoamerického kontinentu, budou ho společně hostit Kanada, USA a Mexiko.



Obrovská šance pro český tým se konečně prodrat mezi vyvolené. A kdyby ani to nestačilo, dá se vyjednávat další rozšíření, limity pro schopné neexistují. V zákulisí patříme pořád ještě mezi mocné, nebo aspoň šikovné.



Jediný zástupce (kyně) - Dagmar Damková



O tom svědčí i jediný český zástupce, vlastně zástupkyně na šampionátu v Rusku. Bývalá rozhodčí, nyní víceúčelová funkcionářka - předsedkyně Řídící komise pro Čechy, členka výkonného výboru, dříve šéfka komisí rozhodčích a žen, mnohá zastoupení v UEFA - bude vykonávat činnost observer, tedy delegátku na rozhodčí.



Na starost dostala čtyři duely, více než česká reprezentace ve své samostatné historii na šampionátech sehrála (v roce 2006 na MS v Německu jen tři v základní skupině). Přece jen o nás vědí...



Vítkovice zůstávají



Napřed sestup na hřišti, pak záchrana u zeleného stolu. Vítkovice se neudržely v prostředí profesionálů, ve Fortuna lize (druhé nejvyšší soutěži) skončily na sestupové příčce. Jelikož se však do dalšího ročníku už nepřihlásí Olympia (Radotín) Praha, nakonec zůstávají.



Týmy z MSFL, které by měly na postup nárok v dalším pořadí, buď výš nechtějí, nebo na to nemají podmínky. Špatná zpráva pro Romana Bebra, že zástupce nenáviděných Asiatů=Moravanů, zůstal nepokořen. Mnohem víc ovšem pro celý fotbal. Základna slábne, ztrácí kvalitu, leptá se.



Slavia do zákopu, Jablonec a Sparta na zteč



Živo je na domácí scéně alespoň v přestupech, v posilování ambiciózních, oslabovaní finančně potřebných. Vicemistr Slavia koupil dalšího Liberečáka, pravého obránce a reprezentanta Vladimíra Coufala. Bronzový Jablonec sáhl po lotyšském útočníkovi Davisi Ikaunieksovi, kterého vykupuje z Jihlavy. Rudý dres pak navlékne ghanský útočník Benjamin Tetteh, jenž dosud patřil Bohemians. Slávisté posilují v obraně, Jablonec a Sparta v útoku.



A ještě jedna zvěst z kádru červenobílých. Hledat novou zašívárnu si může portugalský internacionál Danny. Stejně jako jeho slovutní kolegové za výkonnostním zenitem Ruslan Rotaň a Halil Altintop se nechytil. Tedy herně. Finančně pro ně angažmá v Edenu tak bídné nebylo.