Hrabě glosuje: Hlavy Slavie uspěly, Sparta se vrací na začátek

Nezapomenutelný zážitek připravila Slavia výhrou v Evropské lize v Genku 4:1, o úspěchu rozhodovaly hlavy. Při taktické přípravě i na hřišti. Zato Plzeň prožila zklamání, tah s Davidem Limberským ve středu obrany nevyšel. Sparta se dočkala Dočkala, vrátil se po dvou letech, kdy to rudým žalostně nešlo.

Slavia hlavou proti Genku a méně starostí

Po šestnácti letech se Slavia Praha probila do osmifinále Evropské ligy, naposledy v ročníku 2000/003 přes řecký PAOK Soluň. O úspěchu v Genku (4:1) rozhodly hlavy. Trenéra Jindřicha Trpišovského, jenž se nebál překopat sestavu - pokládanou za nejsilnější - a gólové údery kapitána Milana Škody (dva) a obránce Vladimíra Coufal, jenž vyrovnal na 1:1. Nyní čeká FC Sevilla.

Před střetem se španělským klubem červenobílí zeštíhlili kádr. Do Mladé Boleslavi zamířili Jakub Jugas a Muris Mešanovič, do Liberce se vrátil Jan Sýkora, o několik týdnů předtím do Příbrami mladý útočník Jan Matoušek. Jak říkávají šachisté - méně figur, méně starostí.

Brabec v hrsti, Limberský spadl ze střechy

Ve fotbale se situace mění rychle. Před týdnem se Viktoria Plzeň kochala, jak zvládla ve Fortuna:Lize utkání jara proti Slavii (2:0), a najednou je všechno jinak. Po mdlém výkonu vypadla z Evropské ligy, chorvatské Dinamo Záhřeb ji v odvetě vyškolilo 3:0.

Plzeň neměla stopery. Lukáš Hejda zraněný, Roman Hubník vykartovaný, narychlo koupený sparťanský odchovanec Jakub Brabec nastoupit nemohl. Zaskočil David Limberský a tento tah s ním se krajně nepovedl. Byl u všech inkasovaných gólů, a ještě byl vyloučený. Vynikající levý obránce ve středu obrany neobstál, doslova spadl ze střechy.

Sparta se dočkala, vrací se na začátek

A už je hotovo, do sestavy rudých se vrátil vytoužený Bořek Dočkal. Sparta s ním v základu přestřílela Baník Ostrava (3:2) a upevnila si bronzovou pozici. Vrátila se na začátek, ze Stramaccioniho internacionálního experimentu zbyli jen brankář Florin Nitu a útočník Benjamin Tetteh. Dočkalova éra je zpátky, jen od té doby uplynuly dva roky a tituly se Letné vyhnuly mnohakilometrovým obloukem.

Zabrali také Bohemians. Stačilo, aby se rozkřiklo, že trenér Martin Hašek má nůž na ohryzku a nejednou je tu vítězství 2:0 ve Zlíně, kde Klokani dosud nevyhráli. A v probíhajícím ročníku uspěli po deseti kolech.

Potvrzeno, Pelta se urážet smí

Dvacet tisíc korun ušetřil teplický záložník Tomáš Kučera, jenž se odvolal proti trestu Etické komise FAČR, která mu za urážku jiných členů spolku napařila původně pokutu 60 tisíc korun. Odvolačka ho snížila.

Přestože ve svém rapu napadl Spartu, bývalého předsedu Miroslava Peltu (stále předsedu libereckého krajského svazu) a místopředsedu FAČR za Čechy Romana Berbra, další instituce potvrdila, že Pelta se urážet smí, jelikož byl opakovaně z výčtu vyjmutý. Tak už je jasno.