Hrabě glosuje: Hlupák Řepka a záhadný rozhodčí Berka

Kdysi vynikající stoper Tomáš Řepka padl až na dno, má jít do vězení. Obhájce titulu Viktoria Plzeň umí vítězit i jinak než 1:0. Ostrava nečekaně proniká mezi vyvolené. Fanoušky Bohemians v derby se Spartou rozlítil rozhodčí Ondřej Berka. Kapitán francouzských mistrů světa brankář Hugo Lloris udělal chybu, kaje se.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Nejhorší a nejhloupější Řepkův "blikanec"

Nejrušněji nebylo na hřišti, ale v soudní síni. Městský soud v Brně potrestal Tomáše Řepku šesti měsíci nepodmíněně. Podle verdiktu se s přítelkyní Kateřinou Kristelovou vydávali na internetu za bývalou Řepkovu manželku Vlaďku Erbovou a jejím jménem nabízeli sexuální služby, čímž porušili její práva.

Těžký dopad řízného stopera, kterého nám záviděla celá Evropa. "Blikanců", jak nazýval své úlety, měl mnoho. Na hřišti byl osmnáctkrát vyloučený. V soukromí dvakrát rozvod, gamblerství, exekuce, veřejně prospěšné práce za neplacení výživného, podmínka za řízení v opilosti. Uff - to je výčet! Bohužel objemnější než fotbalové úspěchy.

Přišel o vydělané miliony - bohatá kariéra včetně luxusních angažmá v italské Serii A (Fiorentina) a anglické Premier League (West Ham United) mu vynesla čtvrt miliardy korun. Teď nemá nic. Snad jen titul obrhlupáka. Útok na bývalou manželku, za nímž stála jeho nová přítelkyně, byl nejhloupějším "blikancem" v životě. Za blbost se platí. Řepka nejspíš svobodou.

Liga se rozděluje, Ostrava mezi bohaté, Dukla mezi chudé

Plzeň rozdrtila Mladou Boleslav 6:1 a dokázala, že umí i jinou výhru než 1:0. Slavia se otřepala z kyjevsko-jabloneckého šoku a pokořila Teplice na jejich půdě. Symbol měl však v sobě souboj Baníku Ostrava s Duklou Praha. Měl potvrdit, zda se FORTUNA:LIGA skutečně rozděluje na bohaté a chudé. Výsledek 2:0 pro domácí hovoří jasně: je rozťatá.

Mezi šlechtu nečekaně pronikla Ostrava, když odstrčila za sebe Spartu s neomezeným rozpočtem (ovšem omezenými výkony). Dukla, která dosud přestavovala hrozbu pro všechny favority, je na nule. Na dně. To je na pováženou.

Záhadný soudce Berka

Nejde o nechvalně proslulého ústeckého lumpa Jiřího Berku, jenž si vymýšlel konkurzy na prosperující firmy a teprve Václav Klaus ho amnestií vyrval ze spárů justice a spravedlivého trestu, ale o rozhodčího Ondřeje, jenž řídil pražské derby Bohemians -Sparta (1:1). Společenský dopad jeho verdiktů není závažný, fanoušky domácích však hodně rozlítil.

Faul rumunského internacionála Alexandru Chipciua na Dominika Maška, po němž si útočník Klokanů ošklivě zlomil ruku, nebyl surový, ale bezohledný. Rumun měl předpokládat, jaké může mít následky. Žlutá karta nepřišla, viděli ji hráči domácích za menší přestupky.

Jeho krajan Bogdan Vatajelu už se svlékal a mířil do šatny, neboť věděl, že zákrok na unikajícího Jakuba Nečase (zabránil slibné akci bez možností hrát balonem) musí už jako žlutý jít ven. Nestalo se. Berkovy verdikty však jistě budou akceptovatelné, jak nyní příslušné orgány hodnotí ty sporné.

V konci utkání však šturmující Spartě, která chtěla vyhrát, nedaroval vůbec nic. Nový předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec si bude muset náležitě rozmyslet, koho na utkání své Sparty bude nasazovat. Takhle se mistrovský titul na Letnou nepřemístí.

Varování pro Huga Llorise

Kapitán francouzských mistrů světa Hugo Lloris řídil pod vlivem alkoholu, brankář anglického Tottenhamu Hotspur se k prohřešku postavil chlapsky. "Je to naprosto nepřijatelné a přijímám za své chování plnou zodpovědnost. Tohle není příklad, jaký chci dávat," uvedl.

Velké varování. Jestli by měl nějaké rozepře s manželkou Marinou, kterou zná od střední školy, ať to neřeší po internetu. To se nevyplácí. Řepka by mohl vyprávět...