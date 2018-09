Hrabě glosuje: Jarolímův padák, video v Plzni a Deschampsův stadion

Reprezentační tým už vyhlíží nového kouče, s Karlem Jarolímem se vedení FAČR štědře rozloučila. Liga je zajímavá na špičce, kde Slavia nabírá rekordní zápisy, i na konci, kde Dukla nabrala první body. Video má příznivce i odpůrce, záleží na rozhodnutí.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Jarolímův dvoumilionový padák, nuda s ním nebyla

Členové výkonného výboru FAČR už per rollam hlasují, zda převezme reprezentaci Jaroslav Šilhavý, a o mňamínek delší než dvouletá éra Karla Jarolíma skončila. Vyprovází ho dvoumilionový zlatý padák, třebaže se spekulovalo, že je ještě o milion větší. Vedení českého fotbalu ovšem seznalo, že za víc to přece jen nestálo.

Rozhodně s ním nuda ovšem nebyla. Dva historické letošní výprasky 0:4 s Austrálií a 1:5 s Ruskem, nejvyšší v éře samostatné české reprezentace po rozpadu federace, vniknou do kronik. A s nimi i Karel Jarolím, byť původně snil o jiném záznamu.

Rychlé střídání lídrů, Slavia střílí a neinkasuje

Dukla poprvé s novou stoperskou dvojicí Ďurica-Raspopovič bodovala, zůstala ovšem poslední. Více se protáčely týmy na první příčce. Po vítězství nad Bohemians na čelo povyskočil Zlín, další den ho vystřídala Plzeň, nyní je opět první Slavia.

Chlubí se údernou silou, nastřílela soupeřům už jedenadvacet gólů. Pevná je ovšem i v obraně. Na Slovácku dostala (v penalty) gól na venkovské půdě po 758 minutách - naposledy se domácí prosadili na jaře v derby se Spartou (3:3). Sebrala jí tak rekord z roku 1997 v hodnotě 725 minut. Spartu v poslední době obírá o ledacos.

Chce Plzeň video?

Tradiční upocená výhra 1:0 (z penalty) a tradiční povzdechy trenéra Pavla Vrby, taková byla kulisa souboje obhájce titulu Viktorie Plzeň doma s nováčkem Opavou. Po trápení nastal tradiční oddech z nejtěsnějšího vítězství, kouč týmu si tentokrát postěžoval na video. Podle něj je na dvě věci, přitom tu první neřekl.

Chybějící technologie - ofsajdová čára, nebyla k dispozici, zdraví rozum a lidské oko používat nelze. Vrba, který vedl jubilejní 200. ligový duel, si stěžoval oprávněně, jeho tým přišel o regulérní gól. Druhý vstup videa do utkání ovšem prospěl, odhalil Zapalačovu ruku a Plzeň mohla vyhrát.

Přitom Plzeň a video byly většinou kamarádi, když se řešila sporná situace, tak často chybělo. Postřeh jednoho nezaujatého fandy byl výmluvný: penalta to byla, a kdyby nebyla, tak by stejně byla. Co dodávat.

Deschamps má už druhý stadion

Je to muž velké slávy: trenér francouzských mistrů světa Didier Deschamp už osobně křtil druhý fotbalový stadion, který nese jeho jméno. Prvnímu žehnal v roce 2000 v rodném Bayonne, kdy po zisku titulu mistrů světa 1998 se stal i evropským šampionem. Druhý přidal nedávno v Cap d´Ail na Azurovém pobřeží u Monaka, kde nyní žije.

Jen pro upřesnění - Stadion Abbé-Deschamps v Auxerre je pojmenován po zakladateli klubu Ernest-Théodorovi Valentinu Deschampsovi řečenému abbé. Tento zbožný muž neměl s osobností, která dobyla mistrovský titul jako hráč i trenér nic společného.

Karel Jarolím se této pocty - ani titulů, ani stadionů - patrně nedočká. Jako fotbalista, byť to byl výborný záložník, už to nestihne a nyní mu uniká příležitost proslavit se s reprezentačním výběrem.