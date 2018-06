Hrabě glosuje: Malý Mozart zahrál naposled, už zbyl jen Čech

Trochu symbolické loučení s kariérou prožil v sobotu Tomáš Rosický. Velkolepou exhibici s hromadou světových hvězd zkomplikoval silný déšť, kvůli kterému musela začít s hodinovým zpožděním. Populární "Rosa" zkrátka stejně jako během fotbalového života, jenž tolik zkomplikovala zranění, zase neměl příliš štěstí.

I tuhle nepřízeň osudu ale nakonec překonal a společně s bývalými parťáky nabídli fanouškům na Letné krásný zážitek. Při pohledu na umění pánů Poborského, Kollera a dalších však srovnání se současnými českými reprezentanty vyznívá velmi smutně. A z výjimečné generace už zbývá jen Petr Čech, za ním je propast.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Poslední koncert Malého Mozarta



Bylo to krásné, okouzlující, dojemné... S aktivní fotbalovou kariérou se ve velkém stylu - jak bylo pro něj ostatně příznačné - loučil jeden z nejlepších českých fotbalistů v historii Tomáš Rosický.



Pozval si skvělé hosty, přijeli bývalí spoluhráči z Dortmundu, Arsenalu, české reprezentace éry trenéra Karla Brücknera. Letná blyštěla světovými pojmy, držiteli nejrůznějších poct a trofejí, slavnostní atmosféru neodplavily ani provazce lijáku. Fanoušci zase viděli velký fotbalový zápas.



Už jenom Čech



Škoda, že na rozloučenou. Když odchází velká postava v časech tučných, těší se fanoušci na pokračovatele. V časech hubených se však ochozy rozprostře nostalgie a nejistota: narodí se ještě někdo takový?



Malý Mozart zahrát naposledy na své virtuózní fotbalové stradivárky a český fotbal může smutně jenom povzdechnout - už nám zbývá ze světových veličin jen brankář Petr Čech. V poli už nikdo, tam leží úhor.



Vyhraje Nigérie mistrovství světa?



Ale povzbuzující zvěsti tu jsou, česká reprezentace ve druhém přípravném utkání - ne svém, ale soupeřů, kteří se chystají na mistrovství světa do Ruska - porazila v Rakousku silný africký výběr Nigérii 1:0.



Nigerijci neskrývají velké ambice, dokonce prohlašují, že jedou do Ruska šampionát vyhrát. Kdyby se tak stalo, renomé českého týmu by hodně povyskočilo. Dosud se chlubil - sem, tam - že dokázal porazit účastníka šampionátu. Ale přímo mistra světa? To už by bylo panečku něco! Vedení FAČR by mohlo fanouškům aspoň něco namazat okolo pus, když už byla účast tak nedosažitelná.



Další Berbrův Vítězný únor



Napřed zničení odbojných Moravanů, nyní rozpuštění komise rozhodčích s nenáviděným polským předsedou Michalem Listkiewiczem v čele. Mocný ovladač českého fotbalu Roman Berbr prožívá opojné časy. Jeden Vítězný únor za druhým. Bohužel i fotbalový rok má dvanáct měsíců, takže jeho devastující tažení může nadále pokračovat.



Jedním z horkých kandidátů na uvolněné místo je Jozef Chovanec. Námitka, že by jeho jmenování neodpovídalo předpisům UEFA, neboť vyžadují v čele specialistu, by překážkou být neměla. UEFou se hrozí - jako byla normalizační komise v čele s ukrajinským korupčníkem Hryhorijem Surkisem - jen když to vyhovuje.



Dalglish šlechticem



Bývalý vynikající skotský útočník Kenneth (Kenny) Dalglish se stal šlechticem, královna Alžběta II. ho povýšila do rytířského stavu za služby fotbalové (byl i úspěšný trenér), ale i charitativní a společenskou činnost.



V dresu Liverpoolu se jako hráč radoval třikrát z triumfu v Poháru mistrů - předchůdce Ligy mistrů (1978, 1981 a 1984), jako trenérovi mu tento triumf dopřán nebyl. Postavily se proti okolnosti. Tři mistrovské tituly, které získal (1986, 1988 a 1990) spadaly do období, kdy anglické týmy byly vyloučeny z mezinárodních soutěžích pro běsnění fanoušků v Bruselu v roce 1985.



Dominovat v anglické Premier League bez možnost ukázat se celému světu, to muselo být utrpení. Dalglish ho podstoupil. Skutečný šlechtic.