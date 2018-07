Hrabě glosuje: "Nudný" titul Francie, odvolaný Krondl i megapřestup

Fotbalový šampionát je u konce. Titul mistrů světa získali Francouzi, kteří v gólově bohatém finále porazili Chorvaty. Vítězství dosáhli především díky své vyčkávací taktice, která by v budoucnu mohla začít fanoušky pekelně nudit. Českým fotbalem otřásly změny v komisi rozhodčích, když se jejím novým šéfem stal Jozef Chovanec. A nezačal vůbec šťastně, pár dní po jeho nástupu do funkce byl z listiny delegátů odvolán Václav Krondl. Uplynulý týden nabídl i jeden zajímavý přestup, Cristiano Ronaldo překvapivě odešel z Realu Madrid do italského Juventusu.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Francie mistrem - nákrok k nudě

Mistři světa zpívají Marseillaisu. Oprávněně, Francouzi byli nejlepší, jejich soubor poskládaly největší individuality, přitom tvořili mužstvo. Celým turnajem prošli bez většího zaváhání, prohrávali pouhých devět minut v osmifinále s Argentinou, kdy se soupeř trefil náhodným zásahem. Naštvali se a během chvíle nastříleli Jihoameričanům tři góly. Pak zase v poklidu ovládali hru.

Ale právě v tom se skrývá hrozba jejich úspěchu. Jsou skvělí, technicky vytříbení, takticky disciplinovaní a uvědomělí. Až z nich mrazí. Postrádali chorvatské nadšení, brazilskou hravost, belgickou touhu střílet víc a víc gólů, anglickou urputnost. Nastoupili a s pohrdáním čekali, až jejich nedokonalý protivník udělá chybu. Toho pak využili. Sami francouzští fanoušci je nazvali nejlínějším týmem na šampionátu.

Z pohledu na nízké věkové složení svěřenců trenéra Didiera Deschampse mohou světu vládnout i několik let. A je předpoklad, že jejich profesorský fotbal se bude pořád vylepšovat. Pro oko fotbalového fanouška ovšem zhoršovat. Ještě nedávno vládli světu Španělské se svým systémem krátkých přihrávek titi-taka. Byli tak úžasní, až začali nudit. Francie už má k tomu nakročeno.

Chovanec nese za komisi rozhodčích odpovědnost

Bývalý československý reprezentant a trenér Jozef Chovanec nezačal působení ve funkci šéfa komise rozhodčích nejšťastněji. Na listinu delegátů se nedostal Václav Krondl, nejlepší český rozhodčí posledních let, jenž pískal na Euru 1996 v Anglii a řídil i finále Poháru vítězů v roce 1994 v Kodani. A stále požíval v Evropě úcty jako delegát UEFA, ovšem tuto pozici už zastávat nemůže. Jaká neúcta k člověku, jenž něčeho ve svém oboru dosáhl.

Osobně si nemyslím, že Chovanec byl tím, který inicioval Krondlovo vyřazení z listiny delegátů. Něco ve fotbale nesporně dokázal jako hráč i jako trenér, a dovede tedy ocenit umění druhého. Stal se však předsedou komise a spolu s tímto jmenováním nese i odpovědnost za její činy. Nebo předem dobrovolně souhlasil s postavením loutky, která nebude mít žádné pravomoce? Vybrat si musí sám.

Ronaldo opustil Real. Jak si povede v Juventusu?

Čekal to málokdo. Cristiano Ronaldo se po deseti letech strávených v královském Realu Madrid skončil. Dobyl v jeho dresu čtyřikrát Ligu mistrů, pětkrát přebíral Zlatý míč nejlepšího fotbalisty světa a střeleckých rekordů pokořil nepočítaně. Stal se pro bílý balet nesmrtelným.

Přestoupil do italského Juventusu Turín a cena je vysoká - 100 milionů eur (okolo 2,6 miliard korun), což je rekordní částka, kterou italský klub za někoho vyplatil. Suma byla tak provokativní, že zaměstnanci automobilky FIAT, která se na přestupu oficiálně podílela, hrozili stávkou. S Ronaldem nebude nuda ani na novém působišti. Jestli však bude nadále hromadit individuální i kolektivní trofeje, to je už otázka.