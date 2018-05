Hrabě glosuje: Ostuda Sparty, sestup Asiatů i repre jako pytel

Třicátým kolem o víkendu skončil letošní ročník české fotbalové ligy a na předních příčkách si už všechny týmy pohlídaly své pozice. Až na jednu výjimku - Sparta mizernou sezonu symbolicky završila bezduchým výkonem a bezgólovou remízou na Bohemians. Sestup nakonec potkal kromě Brna ještě Jihlavu, která nezvládla klíčový duel s Karvinou. A česká reprezentace vyhlíží přípravný dvojzápas - na rozdíl od Austrálie a Nigérie ji však za pár týdnů žádný vrchol sezony nečeká.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sporu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Sparťanská ostuda s pohárovou účastí



Poslední kolo na předních příčkách ničím nepřekvapilo. Plzeň, Slavia, Jablonec i Olomouc vyhrály, neponechaly prostor pro zpochybnění svých pozic. Sparta, která se mohla ještě porvat o lepší umístění a přímočařejší vstup do Evropy, byla opět trapná. V derby s Bohemians mohla - spíš i měla prohrát.



Pátou příčku, naposledy takto nízko skončila před dvanácti lety, označují i její hráči za ostudu. Příjemná ostuda, když zaručuje účast na evropské scéně, odkud se dají vytěžit ty nejhodnotnější fotbalové bitcoiny. Co by za to jedenáct zbývajících účastníků dalo?



Recept je jednoduchý: stačí napumpovat do klubu stamiliony, nakoupit cizince po celé Evropě bez ohledu na jejich přínosnost (v rudém dresu nastoupilo 19 legionářů proti 16 českým hráčům) a k tomu přidat i zahraničního trenéra, který předtím nikde nic nedokázal. Úspěch v podobě páté příčky se dostaví.



Nenávidění Asiaté padají dolů



Brno a Jihlava (když posuneme zemský kámen patřičným směrem) padají z HET Ligy, Frýdek-Místek a Vítkovice z Fortuna ligy, mezi elitu se procpala Opava. Soutěžní ročník výsledkově dopadl pro moravské profesionální kluby tragicky, ústup z kvality je viditelný.



Radost musí mít místopředseda FAČR za Čechy Roman Berbr. Ne, že by mu tak vlastenecky bušilo srdce za svěřené teritorium, ale Moravany nenávidí, protože odmítají být vstřícní k jeho nekalostem. Dokonce je označuje za Asiaty. Letos si může mnout ruce. Nespolupracující stihl těžký trest.



Boxovací pytel pro vyspělejší



Reprezentační trenér Karel Jarolím znovu povolal do zbraně své landsknechty, v širokém šiku půjde do dvou střetů na soustředění v Rakousku. Soupeři budou zajímaví, exotičtí: Austrálie a Nigérie.



Mrzuté je, že pro protivníky půjde o prověření sil před startem na mistrovství světa v Rusku, pro český výběr hledání naděje na lepší výsledky. Z kdysi hrdého mužstva, jehož se báli i nejvyspělejší fotbalové státy, se stal sparingpartner. Boxovací pytel pro úspěšnější, kteří mají ke špičce přesto daleko.



Novinářskou cenu bere opět Petr Čech. Brankáři jsou



Už podvanácté (rekord) zvítězil v novinářské anketě Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu Česka brankář Petr Čech, který chytá za anglický Arsenal. Hluboká úklona, jeho kariéra je fantastická.



Při dotazu, pro koho by on hlasoval, vzpomenul kolegy mezi tyčemi Jiřího Pavlenku (Werder Brémy) a Tomáše Koubka (Stade Rennes). Když se k nim připočte Tomáš Vaclík (FC Basilej) a šikovní gólmani se najdou i v domácí lize, dá se hrdě prohlásit, že jsme brankářská velmoc.



Bývalý trenér československé reprezentace Jozef Vengloš skládal federální výběr klidně i z osmi stoperů. A jako jediný koučoval tým na dvou světových šampionátech - 1982 ve Španělsku a 1990 v Itálii. Co, pane Jarolíme, postavit mužstvo z brankářů? Materiál by tu byl. Na jiné části stavby bohužel není.



Chybující Karius

Právě spolehlivý a nechybující gólman chyběl FC Liverpool ve finále Ligy mistrů proti Realu Madrid. Německý legionář Loris Karius předvedl dva fatální přehmaty, které se jen tak nevidí.

Hloupý gól při nepovedené rozehrávce už tu byl. I vícekrát. Také propuštěný míč po nepříliš nebezpečné střele při šmatlavém zásahu rukou. Ale obě minely v jednom střetnutí a ještě tak důležitém? Nezapomenutelné!