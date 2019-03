Hrabě glosuje: Ostuda v chrámu, i ženy mají ránu

Očima Pavla Barocha

Oslavy v čele s StB. Paradoxy výročí 17. listopadu

GlosaZkuste se teď myšlenkami a vzpomínkami přenést do přelomu let 1989 a 1990. Do doby, kdy se země začala vypořádávat s komunistickým dědictvím a současně vznikal... víceDiskuse (25)