Hrabě glosuje: Plzeň si mohla jaro dovolit i brněnská loď u dna

Jarní část sezony měli mizernou, mrzet je to ale nakonec nemusí. Fotbalisté Plzně kolo před koncem české ligy konečně proměnili obrovský náskok z podzimu v mistrovské oslavy. V jiném táboře naopak už zavládl předčasný smutek, z nejvyšší soutěže sestupuje Brno. Skvělý Antoine Griezmann pomohl ve finále Evropské ligy i tuzemskému fotbalu a blížící se světový šampionát je jako už tradičně trochu stranou zájmu českých fanoušků.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Plzeň - konečně korunovace



To to ale trvalo! Od skončení podzimní sezóny, kdy si Viktorie Plzeň vydobyla obrovský náskok a projela soutěží neuvěřitelným způsobem, nikdo nepochyboval, že se stane šampionem a dojde si pro skoro 400 milionů za přímou účast v Lize mistrů. Na jaře si ale dala s korunovací na čas.



Přišla až kolo před koncem a snad více než nízké vítězství nad Teplicemi 2:1 klid přinesl kolaps stíhajícího obhájce Slavie doma s Jabloncem 1:3. Prohra prapodivná, ale fotbalově skutečná - tři střely na bránu, tři góly, to se pak těžko zápas otáčí.



Balík peněz přistane na plzeňské konto, ostatní se musí spokojit s paběrky, byť i ty mohou mít v korunách stamilionovou hodnotu. Zkušenosti říkají, že úspěch se zajišťuje v podzimní části, na jaře dohání zanedbané jen zoufalci. Je to prospěšné, ale hlavně méně nápadné. Plzeň si špatné jaro mohla zkrátka dovolit. I bez videorozhodčích.



Brněnská zlatá loď klesla ke dnu



Tedy na dně ligové tabulky už dlouho dobu byla, ale teď nastala jistota, že se nad hladinu už nevynoří. Zbrojovka sestupuje. Nic nepomohlo burcování, zvláštní předchozí výhra v Teplicích 4:1, pozvání diváků zdarma do ochozů. Druhé největší město republiky bude nejméně na rok bez nejvyšší soutěže nejpopulárnějšího sportu. Sociologická chyba.



Ivan Mládek zpíval, že Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď. Za sličnými Moravankami se dá nadále chodit, ale na prvoligový fotbal ne. Fanoušci však mohou přesedlat na hokej. Ten je ve městě mistrovský už dva roky.



Antoine Griezmann, vybroušený skvost bižuterie



Atlético Madrid dobylo Evropskou ligu a tento fakt duní i v české kotlině. Díky tomu, že španělský klub si zjistil účast v Lize mistrů i přes domácí soutěž (kde předskočil městského rivala Real), má český zástupce v nemistrovské části, který skončí v HET lize na druhém místě, jistotu, že ho nemine přinejmenším základní skupina Evropské ligy.



Tu má rovněž vítěz MOL Cupu (Slavia), poraženému finalistovi (Jablonec) ji však evropská fotbalová federace odepřela, i kdyby držitel trofeje šel o soutěž výš - do Ligy mistrů. Jablonec si však výhrou v Edenu pootevřel skulinku na výnosnější výzvu, může ještě Slavii odstrčit ze druhého místa.



Francouzský útočník Antoine Griezmann, který proti svým krajanům z Olympique Marseille vystřílel madridskému týmu vítězství, je najednou veleben i v severních Čechách. Stal se skvostem proslulé bižuterie, protože ponechal naději. I v posledním kole bude oč usilovat.



Nominace na MS nechává Čechy klidnými



Účastníci letošního mistrovství světa v Rusku překládají nominace, fanoušci je pečlivě studují a probírají, kdo se do nich nevešel. V kádru vicemistra Evropy Francie nebudou luxusní útočníci Karim Benzema (Real Madrid), Anthony Martial (Manchester United), Alexandre Lacazette (Arsenal) i letitý tahoun Franck Ribéry (Bayern Mnichov), kteří by byli jistě ozdobou jiných výběrů.



Český fanoušek si podobné starosti dělat ovšem nemusí. Reprezentační tým nikam nejede, na světovém svátku se představil naposledy v roce 2006 v Německu, mezi elitu se neprobil už dvanáct let. Vedení FAČR má jiné priority než vychovávat mezinárodně zdatné fotbalisty.