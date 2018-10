Hrabě glosuje: Pominuté hvězdy Baroš a Stanciu, pravda proti StB

Ligové boje byly dramatické, Sparta poprvé padla, Slavia nevyužila početní převahu v Ostravě. Vypjatou atmosféru neunesly dvě fotbalové veličiny Milan Baroš a Nicolae Stanciu, byli vyloučeni. Roman Berbr prohrál další soudní při a UEFA se rozhodla zavést do svých soutěží videorozhodčí. Špatným verdiktům a následné kritice však jen těžko zabrání.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Domácí i cizí zloduch

Milan Baroš, zatím hrající legenda českého fotbalu, loktem zákeřně udeřil protihráče, po vyloučení ještě spílal rozhodčím a choval se jako pominutý. Nejspíš byl. Nicolae Stanciu, nejdražší hráč v historii české nejvyšší soutěže, neusnesl nepříznivý vývoj vyhecovaného utkání Plzeň-Sparta a nakopl soupeře bez míče. Není omluva, že byl vyprovokovaný.

Tuzemský hvězda vychovaná na ostravských hlušinách, zahraniční star dovezená za těžké peníze. Jedno jest. Vzory mládeže a příklady pro následovníky neudržely nervy, projevily se jako primitivní neurvalci. Dva zloduši. Na koho se má normální fanoušek - ne tupec bažící po krvi - tedy těšit?

Sparta už poražená, Slavia kouzla zbavená

Po třetině soutěže, tedy bez její s rozpaky očekávané nadstavby, padla i poslední dosud nedobytná bašta - Sparta prohrála v Plzni. Náhodným gólem. Chlácholení, že se přesto kvalitativně zvedá, bych doporučoval opatrné. V Plzni se rudí rozhodli body uválčit, nikoli získat fotbalovým umem.

Na moderní a přitažlivou hru Slavie se pěly už malé ódy, ale žádný strom neroste do nebe. Ani červenobílý. Porážka v Ostravě ostudná není, ovšem fakt, že hosté hráli pět šestin utkání v početní převaze, v níž dostali dva góly a dali jen jeden, slůvka obdivu rozpouští. Tohle si vyspělý tým nemůže dovolit.

Kordula v. Berbr = pravda v. StB

K zajímavému střetu došlo i na justiční scéně: Nejvyšší soud rozhodl, že se bývalý rozhodčí Antonín Kordula omlouvat Romanu Berbrovi, jenž ho žalovat za urážku na cti, nemusí. Navíc se vrací do fotbalových orgánů, byl zvolen do výkonného výboru jihomoravského kraje.

Kordula je silně věřící člověk a má k pravdě velice citový vztah. Říká ji, i když se to nehodí. Berbr se hrdě hlásí k estébácké minulosti, kde se s pravdou pracovalo velice účelově. A on to dobře pochopil. Klást otázku, kdo ve fotbalovém prostředí získal více přízně a vyšší pozici, je zbytečné.

Video pokřik UEFA MAFIA nezničí

Výkonný výbor UEFA rozhodl, že video bude zavedeno i v nejprestižnější klubové soutěži světa v Lize mistrů a na evropském šampionátu 2020. Pokroku se bránit nelze, semele i sebekonzervativnější organizaci. Samospasitelné ovšem není.

"Faul na video, faul na fotbal," hřímal nazlobený olomoucký trenér Václav Jílek, když v Liberci po šestiminutovém (!) průzkumu byl za nešikovný zákrok vyloučen jeho svěřenec Šimon Falta. A podobné případy, kdy ani video nenastolí požadovanou spravedlnost, nejsou ojedinělé.

Milovníci starých pořádků se proto bát nemusí: i v příštím ročníku se po kontroverzních verdiktech rozhodčích ponese tribunami pokřik UEFA MAFIA.