Hrabě glosuje: Reprezentační ostuda i Berbrovo vítězství

Mizerný výkon předvedli čeští reprezentanti v přípravném utkání s Austrálií, výsledkem byl čtyřgólový příděl a nejvyšší porážka národního týmu od roku 1985. Svazoví funkcionáři však mohou být spokojení alespoň s něčím jiným - na páteční valné hromadě schválili změnu stanov při volbě předsedy tak, že do budoucna už nehrozí patová situace. To vše k velké radosti nechvalně proslulého Romana Berbra.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Historická ostuda



Česko-Austrálie 0:4 - nejvyšší porážka v období samostatné české reprezentace. Historická ostuda, jiné pojmenování není. Svěřenci trenéra Karla Jarolíma stihli schytat čtyři góly, což jejich předchůdci v soubojích s protinožci nasbírali za devět zápasů: dosud bilance 7-2-0 22:4. I přes debakl v rakouském St. Pöltenu zůstává příznivá. Australané asi žádná světová fotbalová velmoc není.



Vybrali si český tým jako sparingpartnera před mistrovství světa v Rusku a učinili dobře, sebevědomí jim hodně narostlo. Do českého boxovacího pytle zasadili "klokani" čtyři údery. Kolik jich přidá ve středu Nigérie?



Berbrův Vítězný únor



Pátek 1. června 2018 ovšem nevyzněl pro český fotbal tak špatně, jak se jeví z pohledu australského debaklu. Valná hromada konečně zničila vzdorující moravské delegáty, úprava stanov z jejich možnosti zásadně ovlivnit výběr nejvyššího muže FAČR udělala už jen dětskou omalovánku. Mohou mít svého kandidáta, ale nic neprosadí.



Vládce českého fotbalu Roman Berbr tak slaví svůj Vítězný únor, konečně dosáhl pokoření nenáviděných Asiatů, jak Moravany pohrdlivě nazývá. Co mu to dalo práce, než pomocí intrik a nerespektování jakýchkoli dohod či zásad slušného chování dosáhl svého. Nyní si mne své estébácké ruce.



Moravská hrozba je odstraněna. Jen zbývá otázka, co nyní učiní český vykuk, až bude chtít zneužít dvoukomorové hlasování pro své spády - jako naposledy předseda libereckého kraje a majitel jabloneckého klubu Miroslav Pelta, když v roce 2011 potřeboval odstavit Haškova vyvoleného nástupce Jindřicha Rajchla. Teď už to přes Moravu nepůjde.



Morální posila výkonného výboru



A další povzbudivá zpráva pro všechny obětavé funkcionáře, kteří dělají fotbal na nezištné úrovni. Členem Výkonného výboru FAČR byl zvolen jednomyslně - nikdo jiný se kandidovat neodvážil - předseda pardubického kraje Michal Blaschke, oddaný to sluha Berbrova systému ničení nepřizpůsobivých. Jeho katovský zářez Jirny - Přední Kopanina 7:0 z června 2012 vešel do učebnic, jak patřičně trestat nespolupracující.



Vedení FAČR je však spokojeno, konečně má pohromadě dělný kolektiv, který už žádný úklon z nastoupené cesty kontroly veškerého procesu neustoupí. A dokonce je možnost, že by si začalo všímat fotbalu, který ho dosud při provádění intrik jenom zdržoval. Austrálie hodila silnou výzvu.

Platini se chce vrátit



Očištěn švýcarskou justicí od obvinění z korupce se chce do fotbalového dění vrátit Michel Platini, bývalý předseda UEFA a horký kandidát na místo nejvyššího muže světového fotbalu. Než přišlo obvinění.



Neustále tvrdil, že nekalost na něj ušila šedá eminence Joseph Blatter, jenž se ze spojence proměnil v nepřítele, když chtěl Platini kandidovat na jeho funkci. Francouz neustále ubezpečoval, že se vrátí. Nyní už právní překážku nemá. Jen jestli někdo o funkcionáře s pošramocenou pověstí stojí.