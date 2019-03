Hrabě glosuje: Rudá jízda a červenobílá pentle

Slavia válí v Evropské lize, obstála i na půdě španělského FC Sevilla, i na domácí scéně. Mužstvem jara ve FORTUNA:LIZE je ovšem Sparta, která vyhrála všechny zápasy a vyprovodila mistrovskou Plzeň výpraskem 4:0. Nejvyšší funkcionáři FAČR se musejí doučit řády, jestli jsou ovšem schopni jim porozumět. FIFA dostala od Kataru za pořádání mistrovství světa 2022 skoro 20 miliard korun.

Sparta válí a rekordman Hložek

Mužstvem jara je bezesporu Sparta Praha. Neztratila ve FORTUNA:LIZE ani bod, vyhrála všechny zápasy, nyní doslova přejela mistrovskou Plzeň 4:0. Rudá jízda, jakou by nepopsal ani bolševický spisovatel Isaak Emmanuelovič Babel.

Zimní puštění žilou, kdy odešlo několik drahých, ovšem málo využitelných legionářů, a zvýšený prostor pro mladé se vyplácí. Útočník Adam Hložek vstoupil do análů jako nejmladší ligový střelec v historii. Při jeho gólové hlavičce, jíž načal plzeňský chumáč, mu bylo šestnáct let, sedm měsíců a patnáct dní. Zaslouží velký obdiv!

Slavia válí a penaltový rekord

Český klubový fotbal není marný, Slavia mu dělá čest. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského dokázali obstát na španělské půdě a to má hodnotu. Do odvety s FC Sevillou jdou s nadějným výsledkem 2:2 a šance, že ještě jejich pouť na kontinentální scéně nekončí, je slibná.

Na domácí válcují jednoho soupeře za druhým, jen si připomeňme tři poslední výprasky: Slovácko 4:0, Bohemians 3:0, Ostrava 4:0. Má to ovšem i šmouhu - v každém utkání kopali penaltu, která byla předmětem diskusí.

Kdysi byla pověstná žižkovská pentle, pak sparťanská, nyní přišla na řadu červenobílá. Už Slavia drží rekord v jejich počtu v jednom ročníku, má jich na kontě čtrnáct. Velký vzor v této kategorii Sparta Praha, která v mistrovské stíhací jízdě v ročníku 1994/1995 mazala už sedmibodový náskok svého odvěkého soka, dosáhl jen na dvanáct.

Šádek k etické komisi, mocipáni neznají řády

Za urážky Sparty a Slavie při loňských oslavách mistrovského titulu - za něž se už ovšem omluvil - byl plzeňský boss Adolf Šádek předán Etické komisi FAČR. Poněkud s velkým zpožděním, ale co se vleče, neuteče.

Příjemným zjištěním je, že se tak stalo v souladu s řády, tedy rozhodoval hlasováním výkonný výbor. V předchozím případě - vulgární rapování teplického záložníka Tomáše Kučery - stačilo podání podnětu předsedy Martina Malíka a místopředsedy za Čechy Romana Bebra.

Je moc hezké, že se oba snaží očistit český fotbal od sprostoty a urážek, ale zarážející je, že neznají předpisy. Spekulace, že by se jimi záměrně neřídili a považovali by se být nad nimi nadřazeni, jsou jistě scestné. Ale přečíst si je mohli. A hlavně porozumět jim, pokud to není nad jejich schopnosti.

Katar za peníze

Nakonec nejvyšší korupce. Britští novináři z listu The Sunday Times odhalili, že Katar za pořádání mistrovství světa 2022 dal FIFA ´odměnu´880 milionů dolarů! (400 předem, 480 po přidělení pořadatelství). Tedy v přepočtu 19,36 miliardy korun.

Při takové cifře vedení FAČRu, na nějž je podána žaloba za zneužití státních dotací, jen bledne.