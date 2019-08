Hrabě glosuje: Slavia může rozsvítit, Sparta je divná i v zákulisí

Děsivou sezonu na evropské scéně, kterou už na začátku rozběhu opustily čtyři české kluby, může ještě zachránit Slavia. Výhrou v rumunské Kluži se přiblížila snu o Lize mistrů. Sparta je letos divná i zákulisí, nikdo neví, co se dá u ní čekat. Ruský kanonýr Nikolaj Komličenko nehrál dobře, dal jen čtyři góly. Neymar naděje brazilského národa zatím nenaplňuje.

Poslední (snad) rozsvítí

Až ostudně brzy vyšuměly české kluby z evropské scény, postupně z ní vypadly Jablonec, Sparta, Mladá Boleslav i Plzeň. Zbývá poslední zástupce, mistrovská Slavia Praha, a ta by mohla rozsvítit. Z rumunské Kluže si přivezla nadějnou výhru 1:0, brána luxusní společnosti Ligy mistrů se už otvírá.

Na rumunské půdě uspěla v neobvyklých zelených dresech. Pamětníci marně vzpomínají, kdy v nich nastoupila v mistrovském utkání. Stalo se tak údajně na přelomu 50. let minulého století, kdy jí byly zabaveny komunistickým režimem jako buržoazního symbolu červenobílé dresy. Tehdy zelená znamenala ponížení, nyní přinesla velkou naději.

Podivná pozice Sparty v zákulisí

Co se děje se Spartou? Na hřišti to nefunguje, ale to je poznatek už několika let. Ale nějak to skřípe i v zákulisí. Proslýchá se, že přestala patřit mezi vyvolené, protože odmítá si koupit za drahé peníze ´jízdenku´, která by ji dovedla do cílové stanice.

V Českých Budějovicích to tak vypadalo, všechno bylo proti ní. Když však přijel na Letnou Baník Ostrava, neměl šanci a hosté to věděli. Liberci byli předem umně ´vykartováni´ dva důležití hráči základní sestavy, v prvním poločase nešli sparťané do oslabení, pak však přišla prapodivná penalta, která rudé srazila. Sparta je letos neuchopitelná. I z pohledu ze zákulisí.

Hrál příšerně, vstřelil čtyři góly

Ruský útočník Nikolaj Komličenko nehrál dobře, přestože vstřelil do sítě Českých Budějovic čtyři góly. Tak ohodnotil svého svěřence mladoboleslavský kouč Jozef Weber. Tak velké nároky málokdo očekával. Co by se dělo, kdyby Komličenko hrál dobře? Jiní trenéři mají trochu jiný názor: ať hraje ještě hůř, jen když v každém duelu dá třeba jenom polovinu gólů.

Neymar - nejspíš ztracená naděje

Měl to být nový Pelé, Leonidas, Garrincha, Ronaldo, Zico, Bebeto, Rivaldo, Sócrates, Tostao, Didi, Romário. Brazílie do Neymara vkládala velké naděje. Co jí přinesl? Na domácím MS 2014 vybouchl - pravda, v průběhu se zranil. Ani na loňském šampionátu v Rusku jí k medaili nedovedl. Není nad čím jásat.

A francouzský klub Paris Saint-Germain, jenž před dvěma lety za něj utratil děsivých 222 milionů eur (přes šest miliard korun), roní ještě lítostivější slzy. K žádnému velkému trumfu tým nedovedl, navíc trucuje a chce pryč. Neymar mezi legendy nevstoupí. V sedmadvaceti letech mu ještě nějaký čas zbývá, ale rychle se mu krátí.