Hrabě glosuje: Sparta cílí na své katy, Pelta pomohl Berbrovi

Zpackaný podzim se pražská Sparta pokouší napravit dalšími nákupy, nejžhavějším cílem je Rumun Stanciu, který by se v případě přestupu stal suverénně nejdražším hráčem české ligy. Bývalý šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta zase u soudu nepřímo pomohl Romamu Berbrovi, a pokud by se Katalánsko skutečně odtrhlo od Španělska, mohlo by to znamenat problémy i pro slavnou Barcelonu.

Týden zajímavých události v nejpopulárnějším sportu na světě tradičně glosuje expert a zkušený fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Sparta zase šmejdí v zahraničí

Přestože při vyhodnocení zpackané podzimní sezony zaznělo jako jeden z hlavních důvodů nezdaru příliš mnoho cizinců v kádru, poohlíží se Sparta Praha opět v zahraničí. Záložník Lukáš Mareček, jenž odvedl letenskému klubu cenné služby, si hledá angažmá, lákán je rumunský reprezentant Nicolae Stanciu.

Kdyby se transfer za nastavených podmínek uskutečnil, dala by Sparta belgickému zaměstnavateli Anderlechtu Brusel 128 milionů korun, což by z něj učinilo nejdražšího hráče v historii české ligy. Izraelský útočník Tal Ben Chaim stál rudé "jen" 78 milionů, zatím se ovšem moc nevyplatil.

Přetřásal se příchod i gabonského útočníka Guétora Kuga z Crvené Zvezdy Bělehrad, nelíbil se mu však plat milionu eur (26 milionů korun) ročně. Spartu zaujal, že stejně jako Stanciu v dresu Steauy Bukurešť ji Kuga také vyřadil svými góly z evropského poháru. Sparta patrně pojala záměr koupit všechny, kteří jí takto na mezinárodní scéně ublížili. Zvláštní přestupová politika.

Justice horší než Peltův spolek

Bývalý předseda FAČR Miroslav Pelta činil pro český fotbal vše, co bylo v jeho silách i zdánlivě mimo ně. A nejde jen o shánění peněz. Šikovnými službami například v podobě atraktivních zájezdů na fotbalová střetnutí si zavázal soudkyni Sylvu Mašínovou. Bylo to nesmírně předvídavé.

K její stolici k obvodnímu soudu Prahy 9 se dostala kauza Roman Berbr vs. Tomáš Kovařík, kde bývalý pracovník StB, čímž se neustále chlubí, žaloval protistranu pro urážku na cti. Nezávislá soudkyně dobře zvládla své zadání, odsoudila protistranu, aniž by vyslechla svědky obhajoby. Naštěstí už jí byl případ odňat.

Největší fotbalový čáp si ovšem připsal další záslužný počin pro český fotbal. Dokázal, že se česká justice nachází v mnohem větším morálním bahně než jeho sportovní spolek.

Samostatné Katalánsko oslabí Barcelonu

Argentinský útočník Lionel Messi, jeden z nejlepších (možná úplně nejlepší) fotbalistů světa, má prý ve smlouvě klauzuli, že pokud získá Katalánsko nezávislost a FC Barcelona nebude hrát hodnotnou evropskou soutěž, může odejít. Snad se inspirovala i nová akvizice Brazilec Coutinho a vetkne si do kontraktu podobnou vymoženost.

Jen se potvrzuje, jak byl rozchod Čechů a Slováků ze společné federace demokratický a přátelský. Podobnou podmínku neměl před pětadvaceti lety žádných ze slovenských fotbalistů, kteří působili v Čechách, ani z českých, kteří hráli za řekou Moravou. I tací se našli.