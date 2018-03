Hrabě glosuje: Turnaj v Číně žádný posun nepřinesl

Jediný ze čtyř poločasů na přípravném turnaji v Číně snesl z českého pohledu přísnější měřítko. A to ještě spíš díky slabému brankáři soupeře než zásluhou oslnivé hry Jarolímových svěřenců. Nějaký velký progres v reprezentačním vystupování tak stále hledáme marně. Komise rozhodčích potrestala Pavla Královce za chyby v derby pražských "S", nic naplat, že všechny jeho přehmaty včas opravilo video. A Usain Bolt si tréninkem s Borussií Dortmund splnil dlouholetý sen.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Turnaj v Číně žádný posun kupředu nepřinesl

Prohra s Uruguayí a vítězství nad domácí Čínou, takové byly výsledky české reprezentace na turnaji v Asii. Žádná sláva. K výhře více než oduševnělá hra Jarolímova týmu přispěl brankář protivníka Jan Jün-ling, který se zaskvěl jen chycením Daridovy penalty, jinak spoluhráče nepodržel. Jen pro připomenutí, Wales porazil Čínu 6:0.

"Kdybychom měli Suáreze a Cavaniho, byl by výsledek obrácený," posteskl si po prohře 0:2 s Uruguayí v prvním duelu trenér Jarolím. Upozornil, jakou měl soupeř na své straně hráčskou kvalitu. Hodně překvapivé zjištění.



Stačí přidat, že brazilský tým má Neymara a Coutinha, německý Müllera a Kroose, portugalský Ronalda a Guedese, španělský Iniestu a Diega Costu, francouzský Griezmanna a Girouda, belgický Lukakua a Hazarda, argentinský Higuaína a Di Maríu, polský Lewandowského a Milika. A tak by se dalo pokračovat až do 43. místa rankingu FIFA, na němž česká reprezentace stojí. Čína je o deset příček horší...



Video napravuje křivdy, komise dál trestá



Díky několika zásahům videorozhodčího - necitlivým k průběhu utkání, nezbytným ke spravedlivému výsledku - se podařilo nejslavnější derby Sparta v. Slavia (3:3) uchránit od stížností, nářků, výčitek, pocitů ukřivdění. Jinak řečeno, vstoupilo by do historie jako zápas plný fatálních přehmatů.



Komise rozhodčích však na konečnou spravedlnost nehleděla a potrestala Pavla Královce, nejlepšího českého arbitra, zákazem činnosti. Řečeno oficiální mluvou - několik kol nebude nasazován.



Byly mu vytknuty dvě zásadní chyby: chybně odpískaná penalta proti hostům za Jugasovu ruku mimo pokutové území a naopak nenařízená za Štetinův faul na Tecla. Video vstupuje do ligového procesu i následnými opatřeními a připomíná, co mohlo zůstat skryto. Hlavní se zásadně mýlil ve prospěch rudých.



Poškozování svého svátku FIFA nedopustí



Už je tu zase - nápad bojkotovat sportovní akci z politických důvodů. Ministr zahraničních věcí Velké Británie Boris Johnson prohlásil, že Anglie (Skotsko, Wales ani Severní Irsko si účast nevybojovaly) může bojkotovat mistrovství světa v Rusku. O podobném kroku začaly uvažovat obhájce titulu Německo a Japonsko.



FIFA však žádné rozvraty a hlavně poškozování svého turnaje, který letos za velkých nákladů a reklamních dohod pořádá v Rusku, nedopustí. Nechceš, nejezdi. Najde se někdo, kdo tě rád zastoupí. Jak by tuto možnost přivítaly Itálie, Nizozemsko nebo Česko! A vyřadíme tě z příštího šampionátu, ze všech našich soutěží. Přesně podle reglementu, který všichni členové schválily. To si pak každý rozmyslí něco podobného vymýšlet.



Usain Bolt má fotbal rád



Nejrychlejší člověk planety, jemuž byla naměřena maximální rychlost 44,72 km/h, jamajský sprinter Usain Bolt má k fotbalu vřelý vztah. Osminásobný olympijský vítěz si dvakrát zatrénoval s německým klubem Borussia Dortmund. Na bundesligu jenom jeho běžecké schopnosti nestačily, ale i tak je to pěkné. Fotbal, tedy ten německý, světové osobnosti přitahuje.