Hrabě glosuje: Výborný kšeft Stanciu, Plzeň bere cizince

Přestupové okno se už zabouchlo, vydělala na něm Sparta, která nesmírně výhodně prodala svou rumunskou hvězdu. Po cizincích - ovšem vyzkoušených - nezvykle sáhla Viktoria Plzeň, která zatím držela česko-slovenskou cestu. S okysličenou krví však hodlá vedoucí Slavii potrápit. V Asii vládne překvapivý panovník: Katar.

Stanciu Spartu obohatil

Sparta Praha učinila báječný obchod: loni koupila z belgického Anderlechtu rumunského reprezentanta Nicolae Stanciua, jestli stál 96 milionů korun nebo 115 je jedno, každopádně to byl nejdražší přestup v historii české ligy. Za dvanáct měsíců ho prodala saúdskoarabskému Al Ahlí za 200 milionů korun. Tomu s říká kauf.

Pravda, od jeho angažování si slibovalo vedení pražského klubu víc - proniknutí hluboko do pohárové Evropy, útok na mistrovský titul na domácí scéně. To se nepodařilo. Všechno mít nemůže...

Dobrý obchod se jí podařil už se slovenským brankářem Martinem Dúbravkou. V létě 2017 ho vzala bez smlouvy jako volného hráče, po podzimu jí jeho přechod do Newcastlu United vydělal 115 milionů korun. Ke kýženému dobytí domácích pozic sice také nepomohl, ale finančně se náramně vyplatil. Tak je otázkou, jestli by Sparta neměla změnit své cíle a vychovávat hráče na kšeft.

Viktoria Plzeň se internacionalizuje domestikovanými cizinci

Česko-slovenskou cestou, s maximálním vytěžením hráčů odložených ve Spartě, si Viktoria Plzeň zapsala nejkrásnější období v historii vyšperkované pěti mistrovskými tituly. Nyní ji začíná pozvolna opouštět, tedy spíše vylepšovat.

Do útoku přišel vytáhlý Francouz s africkými kořeny Jean-David Beauguel, kraj zálohy má rozhýbat Joel Ngandu Kayamba z Konga. Nejde ovšem o neznámé tváře. První poznal českou mentalitu v Dukle a Zlíně, druhý v Opavě. "Už jsou domestikovaný," prohlásil by romský popelář Franta z oblíbeného televizního seriálu Most!

Katar vládne Asii, Soukup skončil ve čtvrtfinále

Obrovské výtky schytává rozhodnutí FIFA, že příští mistrovství světa v roce 2022 bude pořádat asijský Katar. Horko, malá země, žádné tradice, nízká výkonnost. To poslední už neplatí. Na mistrovství Asie překvapivě zvítězil, když ve finále porazil favorizované Japonsko 3:1. V žebříčku FIFA předním stojí jedenáct zemí, které se mohlo o tuto poctu ucházet. Vyhrál ovšem Katar.

Na asijském šampionátu měl zastoupení i český fotbal. Výběr Bahrajnu dovedl trenér Miroslav Soukup ho až do čtvrtfinále, kde podlehl Jižní Koreji 1:2. V jeho týmu vystupoval (tedy střídal) útočník Júsúf Hilál, hráč Bohemians Praha, který se už upsal Slavii, ale nijak zvlášť se neprosadil. Snad bude v české lize efektivnější.

Rekordman Pulisic, ale jen do léta

Zimní přestupové okno nejvíce vyleštila londýnská Chelsea, která za 64 milionů eur (1.66 miliardy korun) koupila z německé Borussie Dotmund třiadvacetiletého amerického střelce Christina Pulisice. Vida, i Amíci jsou už ve fotbale luxusní zboží.

Za ním skončil argentinský záložník Leandro Paredes, za něhož francouzský gigant Paris Saint-Germain zaplatil Zenitu Petrohrad 40 milionů eur (přes miliardu korun). Český fanoušek ho mohl vidět v polovině prosince v Evropské lize, kdy ruský tým prohrál na Slavii 0:2. Moc toho nepředvedl.

Rekordmanem však bude Pulisic jen do léta, kdy přejde z Ajaxu Amsterdam do Barcelony dvacetiletý záložník Frankie de Jong. Katalánský klub za něj už vysázel 75 milionů eur (téměř dvě miliardy korun), jeho služby využije ale až od příští sezony, zatím ho ponechává v Ajaxu na hostování. Nizozemsko se nepředstavilo ani na EURu 2016. ani na loňském MS, zřejmě pro dobré reference stačí hrát dobře v domácí Eredivisie.