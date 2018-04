Hrabě glosuje: Vzestup Sparty v zákulisí i konec legendy

Posledních pět kol zbývá odehrát v aktuálním ročníku nejvyšší české fotbalové soutěže. A zatímco ještě před týdnem se zdálo, že rozhodnuto není ani o mistrovském titulu, teď je zase všechno jinak. Plzeň totiž výhrou v Brně a díky remíze Slavie v Liberci navýšila svůj náskok na sedm bodů. Tabulkou po bídném podzimu stoupá Sparta, její druhý gól v souboji s Jabloncem však platit neměl. A v Anglii oznámil konec jeden z největších symbolů fotbalové dlouhověkosti.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Plzeň znovu náskočná, Sparta se zvedá i v zákulisí



Jen kolo živili slávisté naději, že by mohli dostihnout Viktorii Plzeň. Už je zase klid, Západočeši mají opět náskok, který se nepouští. A česká nejvyšší soutěž snad může konstatovat, že některá fotbalová pravidla platí i v ní - vedoucí tým vyhraje na půdě posledního.



Sparta už přenocovala na třetí pozici, a byť ji z ní odstrčila Olomouc, bronzový stupínek není nedostupný. Z rudých začíná vyvěrat síla. Vyhráli utkání nad Jabloncem, přestože nebyli lepší, druhý gól padl po porušení pravidel, ale nepískalo se. Staré dobré časy se na Letnou pozvolna vracejí.



Trpišovský dobře znal, ale nic nevymyslel



Slavia se chopila nenadálé šance na případnou obhajobu po svém: tradiční nevýrazný herní projev na náhodu s vírou, že to vyjde. Tentokrát to v Liberci ovšem nevyšlo, rozdíl na Plzeň je opět nedostižitelný.



Když trenér Jindřich Trpišovský na podzim zničil na liberecké lavičce slávistickou šňůru neporazitelnosti v utkání, kde jeho svěřenci mohli (měli) dostat pět gólů, byl opěvován, jakou přichystal výbornou taktiku. Na bývalý tým, který i podle svých slov zná dokonale, nevymyslel vůbec nic.



UEFA korupce nevadí, demokratické stanovy ovšem ano



Korupce, podplácení, ovlivňování zápasů, zmanipulované volby - nic nám nevadí. Hlavně že máte stanovy, které nám vyhovují. To je vzkaz vedení UEFA českému fotbalu, které kvituje, že doho(a)dovací skupina české a moravské komory našla nějaké řešení. "Jinak by se s námi nepárali," ještě pro jistotu přimáčkl botou zlý muž českého fotbal Roman Berbr.



Tak se má chovat ke svým poddaným vrcholný fotbalový orgán podle slovinského právníka Alexandra Čerefina a ukrajinského normalizátora Hryhoriye Surkise. Absolutní poslušnost, jinak si dělejte svinstva, jaká se vám zlíbí, to nás netrápí. Pro českého fotbalového funkcionáře ovšem nic nového.



Wenger v Arsenalu po dvaadvaceti letech končí



Na lavičce Arsenalu končí francouzský trenér Arsene Wenger. "Je to jeden z nejtěžších dnů od chvíle, kdy jsme do klubu vstoupili," posteskl si americký majitel londýnského klubu Stan Kroenke. Populární kanonýři třikrát pod jeho vedením dobyli Premier League a sedmkrát získali nejstarší klubovou trofej světa Anglický pohár. Jen na Ligu mistrů nikdy nedosáhli.



Wenger vedl Arsenal od roku 1996, tedy neuvěřitelných dvaadvacet let. Za tu dobu vystřídala Sparta dvaadvacet trenérů, Slavia dokonce o jednoho více. Červenobílí se však mohou pochlubit trenérem s větší výdrží - na začátku minulého století ji koučoval skotský odborník John ´Dědek´ Madden neuvěřitelných pětadvacet let (1905-1930). To už zní ovšem skutečně jako stará pověst česká.