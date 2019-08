Ibrahimovic se přihlásil o návrat do Manchesteru. Vyslyší ho?

Útočník Zlatan Ibrahimovic by se nebránil návratu do Manchesteru United. Sedmatřicetiletý švédský fotbalista je přesvědčený, že výkonnost na anglickou ligu stále má. Bývalá hvězda Ajaxu, Juventusu, Interu Milán nebo Paris St. Germain by ale do Anglie mohla zamířit až po skončení smlouvy s Los Angeles Galaxy.

"Pořád bych mohl s přehledem hrát v Premier League. Takže jestli mě United potřebují, jsem připraven," citovala zámořská média Ibrahimovice, který za manchesterský celek nastupoval v letech 2016 až 2018. V prvním ročníku dal za United 28 branek, ale poté se s klubem dohodl na předčasném ukončení smlouvy, aby mohl odejít do MLS.

Za Galaxy dosud Ibrahimovic, který má na kontě mistrovské tituly z Nizozemska, Itálie, Španělska i Francie, odehrál 49 zápasů a dal 46 branek. Loni s klubem prodloužil smlouvu do konce probíhající sezony, ale do Anglie by mohl zamířit až v lednu, až se v Anglii otevře přestupové okno.