Italský novinář: Stramaccioni je průměrný kouč, konec jsem čekal

Krajana vůbec nehájí, nemá o jeho profesních kvalitách valné mínění. Nebojí se ani klasifikace allenatore medio - průměrný trenér. Uznávaný italský novinář Massimo Franchi, vedoucí fotbalové sekce římského listu Tuttosport, se nediví, že Andrea Stramaccioni byl ve Spartě Praha vyhozen. Spíš se pozastavuje nad tím, proč si ho český klub vybral.

Překvapilo vás, že byl Stramaccioni propuštěn?

Ani ne, očekával jsem to. Jak už jsem se vyjádřil po jeho angažmá, je to průměrný trenér, nic víc. Nemá ani psychologické, ani taktické schopnosti. Jistě existuje mnoho lepších trenérů, a to i v českém fotbale. Na úrovni profesionálních týmů nikdy nic nezískal, jen shromažďoval vyhazovy. Nejprve Inter Milán, pak Udinese, Panathinaikos a teď i Sparta.

Čím si ovšem vysvětlujete, že dostal tolik příležitostí na dobrých adresách ve více zemích?

Když vyhrál s Interem Milán v ročníku 2011/2012 Next Gen, malou Ligu mistrů hráčů do 19 let, šéf milánského klubu Massimo Moratti se v něm viděl. Myslel si, že z něj bude nový Mourinho. Uměl hezky mluvit, všechno vysvětlit. Ale Mourinho se nekoná, je to pryč. Znám dobře, jaké měl výsledky ve Spartě. Nepostoupila v Evropské lize přes Crvenu Zvezdu Bělehrad, prohrála venku i doma, v domácí soutěži je pátá. Není divu, že skončil.

Mělo jeho propuštění v Itálii nějaký ohlas?

Nijak velký. Stramaccioni nepatří mezi slavné ani skvělé trenéry.

Ale vedl Spartu, nejslavnější český klub.

Abych byl upřímný, Sparta není v Itálii tak známá a není považována za velký klub. Nikdy nevyhrála Ligu mistrů ani Evropskou ligu nebo předchozí poháry. Ani nepronikla nikdy do finále nějaké uznávané soutěže. Proto její převzetí nebylo bráno jako velká štace. To by se týkalo jen zemí z velké pětky - Anglie, Španělska, Německa, Francie nebo Itálie.

V Itálii si ovšem celý Stramaccioniho realizační tým stěžoval na atmosféru, která ve Spartě panovala. Jak to vidíte vy?

Četl jsem, jak si postěžoval, že nebylo možné žít se sportovním ředitelem Zdeňkem Ščasným. Ale vina byla na něm, pod jeho vedením mužstvo nedosahovalo výsledků. Koneckonců majitel klubu neodvolal sportovního ředitele, ale souhlasil s jeho rozhodnutím odvolat trenéra.

Bere se Stramaccioniho selhání na sparťanské lavičce jako neúspěch italského fotbalu?

Ne, takovou odezvu to už ze zmíněných důvodů nemá. A hlavně Stramaccioni nikdy nepatřil mezi špičkové italské trenéry a asi nikdo nepochopil, proč si ho Sparta vybrala. Mezi elitu patří Trapattoni, Capello, Lippi, Ancelotti, Sacchi, Allegri, Mancini, Conte, Ranieri, Spalletti, Carrera a k nim Sarri, Inzaghi, Cannavaro či Gattuso. Andrea Stramaccioni není hoden vstoupit do tohoto seznamu.