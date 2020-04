Italští fanoušci se na fotbalové stadiony jen tak nevrátí.

Italská fotbalová liga se možná bude hrát bez fanoušků až do ledna příštího roku. Podle informací webu Sport Medaiset je to jedna z variant, s níž počítá vládní plán. Zatím ale není jasné, kdy se sezona přerušená kvůli pandemii koronaviru rozběhne. Podle aktuálních odhadů by se kluby mohly na začátku května vrátit ke společnému tréninku, fanoušci se ale zřejmě na návštěvy stadionů ještě dlouho těšit nemohou.

Italský ministr sportu Vincenzo Spadafora tento týden uvedl, že 4. května by se ve fotbalových klubech a dalších sportovních organizacích mohlo začít s tréninkem. To bude platit za předpokladu, že 3. května skončí celostátní karanténa a opatření v koronavirem těžce zasažené zemi se začnou uvolňovat. Liga by se v tom případě mohla znovu rozehrát na konci května.

V nejvyšší soutěži zbývá do konce sezony odehrát ještě 12 kol. Kluby se smiřují s tím, že se bude hrát bez diváků, podle návrhu vládního materiálu, na který se média odvolávají, by ale fanoušci nesměli na stadiony ještě dlouho.