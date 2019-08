Jablonec se střelecky neprosadil a v pohárové Evropě končí

Fotbalisté Jablonce senzačně vypadli hned ve druhém předkole Evropské ligy s Pjunikem Jerevan. V domácí odvetě s arménským vicemistrem pouze remizovali bez branek a po úvodní venkovní porážce 1:2 se s kvalifikací o základní skupinu rozloučili.

Severočeši nenavážou na minulý rok, kdy si poprvé zahráli základní skupinu, kam prošli přímo. Zároveň přišli o atraktivní souboj s anglickým Wolverhamptonem, s nímž ve 3. předkole změří síly Pjunik.

Jerevanské mužstvo ve druhém pohárovém souboji s českým soupeřem poprvé uspělo, v roce 2011 outsider vypadl s Plzní ve 2. předkole Ligy mistrů po prohrách 0:4 doma a 1:5 venku. Pjunik postupem do 3. předkola vyrovnal své pohárové maximum, skupinu ještě nikdy nehrál.

"Zklamání je to veliké, to jsme nečekali. Hráči sedí v kabině, mají to v hlavách. Vypadnutí mrzí nás všechny, vedení, fanoušky. Dnes se v Evropě nedá nikdo podcenit, pokud hraje kvalifikaci pohárů. Přesto jsme měli na to v tom dvojzápase postoupit. Asi největší problém byl první poločas v Arménii, který jsme vyloženě prospali," řekl novinářům jablonecký trenér Petr Rada, jehož svěřenci první půli úvodního duelu prohráli 0:2.

Jablonec podle očekávání začal odvetu aktivně a ve čtvrté minutě mohl otevřít skóre. Matoušek přihrál na Doležala, ale ten měl míč trochu za sebou a nedůraznou střelou hostujícího brankáře nepřekonal.

Ve 12. minutě zahrozil arménský vicemistr. Stankov vysunul kolmicí autora obou gólů Pjuniku z prvního duelu Miranjana, který křížnou střelou minul. Na druhé straně pálil na dlouhou nohu Matoušek a nechtěně trefil před brankou stojící spoluhráče Doležala.

Ve 24. minutě domácí zajímavým signálem rozehráli standardku, ale Sýkora v dobré pozici na penaltě promáchl. "Vyložených šancí tam tolik nebylo, Sýkorova ale byla stoprocentní. Byl to nacvičený signál, bohužel to netrefil," uvedl Rada. "To byla asi naše největší tutovka. Ale to se stává," dodal k šanci Sýkora.

Jablonec měl v první půli problémy v koncovce, po půlhodině hry se neprosadil ani Kratochvíl, jehož pokus z otočky se štěstím chytil v leže Dragojevič.

Osm minut po přestávce pálil po Matouškově zblokované střele ve velké šanci těsně vedle Jovovič. Severočeši začali být postupem času nervózní a hosté se několikrát dostali do brejku. Po jednom z nich pálil po hodině hry Miranjan do Hanuše.

V 67. minutě po centru z pravé strany se Severočeši marně dožadovali odpískání penalty za údajnou Stankovovu ruku. Do domácí hry se vkradla křeč a hosté umně poleháváním zápas kouskovali.

V 87. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen hostující Vardanjan, kterého o minutu později napodobil domácí Břečka. V šestiminutovém nastavení nejprve střídající Alfred v úniku minul jabloneckou branku a na druhé straně se pak postupové branky nedočkal domácí Krob, jenž vystřelil těsně vedle.

"Rozhodlo neproměňování šancí. Měli jsme jich dost na to, abychom jeden gól vstřelili, bohužel jsme nebyli v zakončení klidní. Byli jsme zbrklí," uvedl Rada.

"Prohráli jsme si to sami, šancí jsme si vytvořili abnormálně hodně. Jednu jsme měli proměnit. Asi škoda, že jsme dali tolik těch gólů Slovácku a aspoň jeden si nenechali na dnešek. Asi jsme se vystříleli. Kdybychom dali Slovácku třeba 3:0, tak by dnes možná některá střela skončila v bráně," doplnil útočník Doležal s odkazem na víkendovou vysokou ligovou výhru nad Slováckem 6:0.

Odvetné utkání 2. předkola fotbalové Evropské ligy: FK Jablonec - Pjunik Jerevan 0:0 Rozhodčí: Lapočkin - Averjanov, Kudrjavcev (všichni Rus.). ŽK: Břečka, Jugas, Sýkora, Hübschman, Rada (trenér) - Stankov, Manucharjan, Vardanjan. ČK: 88. Břečka - 87. Vardanjan. Diváci: 3675. První zápas: 1:2, postoupil Pjunik. Sestavy: Jablonec: Hanuš - Holík, Jugas, Břečka, Sýkora - Hübschman, Považanec - Kratochvíl (54. Krob), Matoušek (76. Pilík), Jovovič (66. Chramosta) - Doležal. Trenér: Rada. Pjunik: Dragojevič - Stankov, Žestokov, Marku, Manucharjan - Jefimov, Jedigarjan (32. Simonjan), Mkrtčjan, Vardanjan, Ševčuk - Miranjan (90. Alfred). Trenér: Tarchanov.