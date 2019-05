Je to neopakovatelná příležitost, řekl Köstl k šanci na double.

Podle asistenta trenéra slávistických fotbalistů Jaroslava Köstla je možnost získat premiérový double v samostatné historii neopakovatelnou příležitostí, kterou by měli červenobílí měli ve středečním finále domácího poháru proti Ostravě v Olomouci využít. Pražané v neděli po bezbrankové remíze na půdě Baníku v předposledním kole nadstavby získali jistotu ligového titulu a podobně těžký zápas očekávají i nyní. Podle Köstla bude rozhodovat produktivita.

"Jsme maximálně koncentrovaní, protože se hraje o double. Strašně chceme double, chceme ho celou sezonu. Je to 77 let, co ho Slavia naposledy získala. Je to neopakovatelná příležitost, kterou chceme chytit," řekl na tiskové konferenci před finále Köstl.

"Závěr ligy byl psychicky náročný pro všechny týmy. Spadla z nás velká úleva, že jsme to zvládli. Klobouk dolů před Plzní, jak dlouho s námi držela krok. Toho spánku v posledním týdnu moc nebylo, ale teď chceme zítřek zvládnout," dodal asistent hlavního kouče Jindřicha Trpišovského.

Slávisté před zápasem netrénovali v Olomouci, ale ještě v Praze. "Určitě to není žádné podcenění utkání, spíš jsme hleděli na pohodlí hráčů. Trénovali jsme ještě v Praze, v Olomouci je trochu specifický trávník oproti zbytku ligy. Jsou v něm umělá vlákna a je nejlepší v lize," podotkl Köstl.

Při přípravě s trenérským týmem vycházeli hlavně z nedělního duelu v Ostravě. "Může nám to dát nějaké vodítko k zítřejšímu zápasu. Klukům jsme pouštěli video. Baník nás trochu překvapil rozestavením, pak jsme ale zareagovali. Neproměněné šance nás stály lepší výsledek. Snažíme se přečíst soupeře a zjistit si informace, ale jde především o naši hru, kterou se chceme prezentovat celou sezonu," uvedl Köstl.

"K vítězství určitě povede produktivita. V průběhu sezony jsme si vytvořili spoustu šancí a hodně jsme jich neproměnili. Obzvlášť v posledních fázích sezony chyběla větších lehkost a byli jsme svázaní bojem o titul. Baník je silný ze standardních situací, ty mohou také rozhodovat," dodal Köstl.

Také obránce Jan Bořil očekává podobný zápas jako v neděli. "Jsme rádi, že jsme první krok zvládli a vyhráli titul. Zápas na Baníku byl velmi obtížný, protože oni hráli hodně defenzivně a těžko se nám tam dostávalo. Chtěli jsme neprohrát, získat aspoň bod a zajistit si titul. Finále bude asi podobné, možná budeme víc v klidu," přemítal Bořil.

"Uvidíme, jak Baník nastoupí. Zápasů už je dost, ale hraje se finále o double, takže únava jde stranou. Snad to nebude válka, ale fotbal. Bude hodně záležet na tom, jaký metr nastaví rozhodčí. Snad padne hodně branek a bude to pohledné utkání," dodal Bořil.