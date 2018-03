Jihlavská jízda pokračuje! Vysočinu nezastavila ani Dukla

Fotbalisté Jihlavy vyhráli i čtvrtý jarní zápas, ve 20. kole první ligy zvítězili 3:1 na hřišti Dukly. Strůjcem vítězství byl lotyšský útočník David Ikaunieks, který první gól dal a na druhý nahrál Lukáši Zoubelemu. Výhru zpečetil Jozef Urblík, v závěru snížil Jan Holenda.

Po zimě poslední Vysočina ve čtyřech jarních zápasech získala víc bodů než za celý podzim a je rázem v tabulce devátá s náskokem šesti bodů na pásmo sestupu. Dukla naopak ztratila body popáté za sebou a je dvanáctá.

"Nehrajeme svou hru, nemůžeme se chytit, navíc dostáváme laciné branky. Lepí se nám smůla na paty, ale momentálně si zasloužíme být tam, kde jsme, protože se nám teď nedaří. Ještě tam trochu náskok na poslední dvě místa máme, ale týmy ze spodku se dotahují. Musíme sbírat body, jelikož dvacet na záchranu nestačí. Je to hlavně o nás," řekl bek Dukly Jakub Podaný.

Jihlavští fotbalisté na jaře šokovali výhrami nad Slavií, Plzní i Teplicemi a nabrané sebevědomí ukázali i na Dukle, kde byli od začátku lepším týmem. "Měli jsme těžký los, zvládli jsme ho, narostlo nám sebevědomí, plníme pokyny trenéra a ono to funguje. Najednou jsou lehčí nohy. Takže paráda," řekl jihlavský střelec Zoubele.

Už po čtyřech minutách se blýskl Fulnek hezkou střelou z voleje z 20 metrů, ale Duklu zachránilo břevno. Vzápětí neuspěl Ikaunieks, ale v 10. minutě už se lotyšský útočník radoval. Hostům vyšla rychlá akce, Vaculík kolmicí vysunul Fulneka, ten hned z první nahrál Ikaunieksovi, který otevřel skóre. Zatímco Dukla hrála nervózně, hosté s lehkostí kombinovali a Urblík si troufl i na slavnou otočku Zinedina Zidana. "Sebevědomí pomáhá hodně, jinak se trénuje, je super nálada, v kabině je sranda, ale na hřišti všichni makáme nadoraz," prohlásil Urblík.

Ve 20. minutě však Dukle přeci jen vyšla útočná akce, Holenda přepustil míč na Preislera, ten pronikl do vápna, kde stříleným centrem hledal Brandnera, ten však před odkrytou brankou na míč nedosáhl. "Gólman to tečoval a už jsem nestihl zareagovat a prošlo mi to mezi nohama. Kdybych to tam dotlačil, tak by se zápas vyvíjel úplně jinak. Takhle jsme namočeni do boje o záchranu a musíme příště vyhrát v Ostravě," litoval Brandner.

Místo vyrovnání se skóre změnilo na druhé straně. Ikaunieks udržel míč, posunul ho na Zoubeleho, který téměř ideální střelou do bližší šibenice nedal brankáři Radovi šanci. Dukla na vývoj zareagovala v poločase stažením zraněného stopera Jiránka a nasazením dalšího ofenzivního hráče Djuranoviče. Byla to ale Jihlava, kdo mohl brzy znovu udeřit, jenže Rada tentokrát tečovanou střelu Holíka vytáhl zpod břevna. Na druhé straně prověřil gólmana Rakovana střelou z dálky Bezpalec.

Definitivně rozhodnuto bylo dvacet minut před koncem, kdy se střelou z 18 metrů prosadil Urblík. Domácí pak přeci jen zabrali, Kušnír nastřelil tyč a pět minut před koncem po stříleném centru Poddaného snížil Holenda. Byl to první gól Dukly po 293 minutách.

"V závěru jsme začali hrát úplně jiný fotbal, přestali jsme hrát alibisticky a měli jsme dostatek příležitostí, abychom s výsledkem něco udělali. Vítězství ale zůstalo Jihlavě, která zaslouženě vyhrála. Ten závěr by však měl být impulz do dalších zápasů. Musíme být aktivní, udělat krok k míči a ne od míče. Zda u toho budu dál já, není otázka na mě. Já si jen uvědomuji, že hrajeme o záchranu, nic jiného mě nezajímá," odmítl trenér Dukly Jaroslav Hynek spekulace o své budoucnosti.