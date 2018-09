Jihomoravská rebelie. Rozhodčí Antonín Kordula se vrací

Mimořádná valná hromada Jihomoravského krajského fotbalového svazu (JmKFS) svrhla ´proberbrovské´ vedení, do výkonného výboru byl zvolen bývalý prvoligový rozhodčí Antonín Kordula. Asiaté, jak hanlivě nazývá Moravany zlá duše českého fotbalu Roman Berbr, zvedli hlavu.

O svolání valné hromady požádalo pět okresních svazů (dle stanov musí být nadpoloviční většina z daného kraje, čili alespoň čtyři ze sedmi) z důvodu "ztráty důvěry vedení JmKFS a nedodržování závěrů valné hromady z února 2018".

V zásadě šlo o tom, že pět zástupců okresů hlasovalo na velké VH FAČR 1. června proti změně stanov, avšak krajský předseda Pavel Blaha a dva okresy (Hodonín a Vyškov) pro změnu, což bylo v rozporu se závěry únorové krajské hromady. Předseda i všichni členové bývalého VV rezignovali, novým krajským šéfem byl zvolen Vladimír Kristýn, předseda OFS Blansko a člen Odvolací komise FAČR.

Zadostiučinění necítím

Za kluby byl do nejvyššího krajského orgánu zvolen i bývalý rozhodčí Antonín Kordula, jehož Berbr žaloval pro urážku na cti, ale i Nejvyšší soud rozhodl, že se mu za nic omlouvat nemusí.

S jakými pocity se oficiálně vracíte do fotbalových struktur?

Jsou hodně rozporuplné. Všichni cítíme, kam se český fotbal řítí, moc toho nefunguje. FAČR je obviněná z korupce, bývalý předseda byl zavřený, reprezentace radost nedělá. Na druhou stránku se nelze smířit s tím, aby náš fotbal nadále řídili lidé, kteří ho do tohoto stavu přivedli. Takže beznaděj, ale i přesvědčení, že se na to všichni vykašlat nemůžeme.

Máte funkci, spor s Berbrem jste vyhrál. Cítíte zadostiučinění?

Vůbec jsem nepředpokládal, že to dospěje až k soudu. Já reagoval na slova kolegy Libora Kovaříka o tom, co se děje v komisi rozhodčích. Měl jsem potřebu se ho zastat, že není lhář. Byli jsme však žalování oba. Věřil jsem však, že jsme pořád ve společnosti, kdy má člověk právo říct názor a hlavně pravdu. Pro jsem si nijak nepřipouštěl, že bych mohl prohrát. Není nic příjemného, když dostanete dopis od soudu, ale opakuju, vůbec jsem nepochyboval, že vyhraju.

Považujete mimořádnou valnou hromadu jihomoravského kraje za vzpouru proti Berbrovým praktikám?

Tak bych to nenazýval. Lidem se nelíbí, co se ve fotbale děje, navíc jihomoravský kraj býval vždycky soudržný. Ale po změně stanov, která neprospěje ničemu, se rozštěpil. Dala se další síla do rukou člověku, který už ho takhle zpustošil. To je obrovské nebezpečí. Nebyla to rebelie, jen lidi vyjádřili svobodně svůj názor.

Jakou reakci od Strahova očekáváte?

O tom nepřemýšlím. Jenom zvažuju, k čemu Berbr ještě Moravu potřebuje. Už má všechno, dostatečný počet svých lidí ve výkonnému výboru. Proč by nějaké protiakce dělal.