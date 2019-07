Jít dělat dvojku do top velkoklubu? Vaclík neznal odpověď

Fotbalový brankář Tomáš Vaclík ve své premiérové sezoně ve Španělsku zazářil, ale ani jeho výkony, za něž byl v listopadu vyhlášen hráčem měsíce, nedovedly Sevillu do vytoužené Ligy mistrů. V klubu zavládlo zklamání a následovala přestavba. S jakými pocity jde reprezentační gólman do nové sezony?

O nepostupu do Ligy mistrů

Chybělo opravdu málo a Sevilla si letos nejprestižnější klubovou soutěž Evropy zahrála. Konkrétně to byly dva body, které se daly lehce nahrát v posledních čtyřech kolech, kdy tým z jihu Španělska prohrál například se sestupující Gironou nebo podprůměrným Leganesem. "V klubu se to ani tolik neřešilo, i když cíl byl samozřejmě Ligu mistrů udělat. Rozdíl mezi oběma soutěžemi je jak finanční, tak v prestiži. Hlavně, jak jsme to měli rozjetý, měli jsme to dotáhnout do konce," litoval Vaclík při nedávném posezení s novináři. "To byl asi i důvod k tomu, co se v Seville právě děje," naznačil změny.

Šikovnost, rychlost - to byly domény sevillského FC v minulých sezonách, ale bylo to na úkor fyzických dispozic. "Všichni, co přišli, jsou velcí. Předtím vředu hráli malí hráči. Ale nebudeme mít nejfyzičtější tým. Eibar, Leganes - to jsou v lize typičtí nakopávači. Když jsme pak k nim přijeli a oni nás začali řezat, nedali jsme často ani gól. Možná i proto přestavba," vysvětloval bývalý hráč Sparty či Viktorie Žižkov.

O Messim

Loňská sezona byla pro něj přelomová. Po čtyřech letech totiž odešel ze švýcarské Basileje a přemístil se právě na Pyrenejský poloostrov. A začal hned zostra, v premiéře čelil jednomu z nejlepších hráčů světa Lionelu Messimu, kterému se navíc historicky proti Seville velmi daří. "Poprvé ve Španělsku jsem nastoupil hned s Barcelonou. Bylo to divný. Nikdy jsem Messiho předtím naživo neviděl. Ještě se na něj tehdy čekalo, aby si vyměnil elasťáky. Jinak respekt jsem měl, i když jsme přijeli poprvé na Nou Camp. Z těch strmých tribun," popisoval své pocity po prvních krůčcích v novém působišti.

I když ve Španělsku nepanuje vždy nejbouřlivější atmosféra, on si v Seville nemůže na fanoušky stěžovat. "Myslím, že máme na stadionu nejlepší fanoušky v zemi. Jsou náročný, očekávají každý rok úspěchy. Derby s Betisem pak prožívají všichni. Ve městě to je padesát na padesát," říká k rivalitě ve městě, kde stabilně působí dva ligové kluby, jeho FC a konkurenční Betis.

O fotbale na umělce

V Seville je neochvějná jednička a sám nevidí příliš možností k přestupu do nějakého velkoklubu, protože podle něho jsou brankářské pozice plně obsazené na několik let dopředu. Existuje však i varianta, že by ho některý z top klubů světa chtěl na lavičku. Sám se k podobným spekulacím nechtěl příliš vyjadřovat. "Kdybych měl možnost jít do top velkoklubu jako dvojka? Těžký, to říkám na rovinu," přiznal, že by ho podobná pozice tolik nelákala.

Během rozhovoru s novináři došlo i na srovnání umělého trávníku s přírodním a Vaclík si nebral servítky. "To je úplně jiný sport. Je to výrazně rychlejší. Mám s tím bohaté zkušenosti ze Švýcarska, kde na ní hrají Bern, Thun a nyní postupivší Xamax Neuchatel. Pro ty týmy je to podle mě velká výhoda, když hrají takhle doma. Je to jiný, myslím si, že by to tak nemělo být. Také byl ve Švýcarsku problém, že každý tým měl ještě jinou umělku," dodal.

Sevilla začala přípravu velmi dobře, když během amerického turné porazila kupříkladu Liverpool 2:1 nebo Dallas 3:1 a ani jednou u toho Tomáš Vaclík nechyběl.