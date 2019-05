Jsme odhodlaní nechat na hřišti všechno, řekl Fleišman

O třetí zisk domácího poháru v kariéře bude s fotbalisty Baníku Ostrava usilovat obránce Jiří Fleišman. Slezany čeká ve středu v Olomouci pražská Slavia, která si v neděli ve Vítkovicích zajistila ligový titul. Podle Fleišmana dá Baník do zápasu všechno.

"Udělám vše pro to, abychom zvedli pohár nad hlavu my a potěšili fanoušky. Mně se to povedlo už dvakrát a je to fantastický pocit. Já i kluci v kabině jsme odhodlaní nechat na hřišti všechno," řekl čtyřiatřicetiletý Fleišman na tiskové konferenci. Z triumfu se radoval v roce 2015 s Libercem a o rok později s Mladou Boleslaví.

Oproti ligovému duelu, který skončil bez branek, očekává Fleišman odlišný souboj. "Hraje se na jeden zápas, je potřeba se na to připravit v hlavě a vyvarovat se chyb. Já spím dobře. Samozřejmě si všichni uvědomujeme, jak důležité to je utkání. Začíná se za stavu 0:0 a je to otevřené. Šance jsou před zápasem 50:50," prohlásil mostecký odchovanec.

Ziskem poháru by si Slezané zajistili účast v kvalifikaci Evropské ligy. Podle Fleišmana bude výhodou Baníku podpora fanoušků, kteří na Andrově stadionu vytvoří mužstvu domácí prostředí.

"Osobně se mi tu hraje dobře. Je to krásný stadion a fanoušci jsou blízko hřišti. Fanoušci nám tu dělají skvělou podporu a my to díky tomu bereme jako domácí utkání. Věřím tomu, že naši diváci budou hlučnější," konstatoval Fleišman.

Místo konání se zamlouvá i ostravskému trenérovi Bohumilu Páníkovi. "Vždy se do Olomouce rád vracím, znám město, šest let jsem tu studoval. Tento stadion zažil krásná utkání a já věřím, že další zažije zítra," uvedl.

Do utkání by mohl zasáhnout uzdravený kapitán Baníku Milan Baroš. "Zdravotní stav týmu je už lepší, konečně nás bylo dokonce 19. Nominace se ale bude rozhodovat až zítra ráno. Já spím před zápasem dobře, protože si dám jedno plzeňské pivo. Slavii možná budeme chtít opět překvapit rozestavením," řekl Páník.

"Motivace je obrovská. Cesta k triumfu vede přes výkony hráčů, kteří si uvědomují, že to může být velký úspěch pro ně i pro celý klub. Zájem o fotbal je v Ostravě obrovský a vítězství by mohlo euforii ještě zvýšit," dodal Páník.