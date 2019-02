Jsme zabijácké duo, hlásá střelec prvního jarního gólu Podaný

Ve 14. minutě utkání Dukla Praha-Baník Ostrava (1:1) vystihl útočník domácích Daniel Tetour nepřesnou malou domů hostí, přehodil brankáře a jeho spoluhráč Jakub Podaný se ocitl sám před prázdnou brankou, Nezaváhal, vstřelil první jarní gól.

Dal jste někdy lehčí gól?

Nevím, ale myslím si, že ano. A už si ho vybavuju. Sparta-Sarajevo (5:0, 3. předkolo Evropské ligy 2011/2012) , dával jsem na čtyři nula také do prázdné brány. Dobíhal jsem a vyplatilo se. Jako nyní. Ukazoval jsem se Tetimu (Tetour), aby mi mohl nahrát, to by byla vyložená šance. Propíchl to přes brankáře a já měl už lehkou pozici.

Nesebral jste spoluhráči úspěch? Balon mohl odputovat do sítě?

Koukal jsem na to, možná by to došlo těsně za čáru, ale to se mi nechtělo riskovat. Viděl Stronatiho, jak dobíhá, tak jsem to napálil.

Útočná dukelská dvojice Podaný - Tetour je trochu nečekaná. Vyhovíte si?

Nastupovali jsme tak v přípravě a sedli jsme si. Víme o sobě. Gól byl výsledkem toho, že oba jsme šli důsledně do brejku a já pokračoval. Je to jeho gól, práce šla za ním, já jenom slíznul smetanu. Vytvořili jsme spolu zabijácké duo a doufám, že to vyústí ve více gólů, že to nebyl ojedinělý případ.

Na podzim vedení Duklu deprimovalo, hráči se lekli, že by mohli vyhrát. I když Ostrava vyrovnala a mohla i skore otočit, obava z výsledku už znát nebyla. Co se stalo?

Co na to říct? Asi nastaly nějaké změny, měsíc přípravy nám prospěl. Popracovali jsme, zvedli si sebevědomí v přátelských zápasech a hlavně jsme poznali, že jde hrát furt, že jde hrát kombinačně a máme na to typy. Musím pochválit Štěpána Krunerta, který neměl původně nastoupit v základu, ale když onemocněl Mára Hanousek,odehrát to ve svém věku (18 let) skvěle a s přehledem. Klobouk dolů před ním. Nám to hodně pomohlo, protože když doplníte soupisku mladými hráči, kteří to zvládnou, tak je to pozitivní.

Vedli jste nad třetím týmem tabulky, i když hosté vyrovnali, fanoušci zdůrazňovali ´bod dobrý´. Souhlasíte?

Budu pokorný a řeknu, že dobrý je. Mohli jsme dostat další gól. Ale mohli i dát.