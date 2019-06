Katar bude v rámci přípravy na MS hostit dva klubové šampionáty.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) rozhodla, že se klubové mistrovství světa v prosinci letošního a příštího roku uskuteční v Kataru. FIFA tak chce otestovat připravenost arabské země před pořádáním světového šampionátu v roce 2022.

Klubové mistrovství se v letech 2019 a 2020 naposledy odehraje v současném formátu, který tvoří šest mužstev napříč kontinenty plus vítěz ligy z pořadatelské země. V prosinci nebude v Kataru chybět vítěz Ligy mistrů Livepool.

V roce 2021 se šampionát přesune na přelom června a července a počet účastníků se zvýší na 24 týmů. Podle plánu má probíhat každé čtyři roky.

Na mistrovství světa v roce 2022, které se kvůli vysokým teplotám, uskuteční na přelomu listopadu a prosince, se naposledy představí 32 celků. Prezident FIFA Gianni Infantino, který bude ve středu na kongresu téměř s jistotou opětovně zvolen, jelikož nemá protikandidáta, usiloval o zvýšení počtu účastníků na 48. Kvůli logistickým a politickým problémům ale návrh na rozšíření nebude na kongresu předložen.

Do Paříže se před kongresem sjeli také představitelé Asijské fotbalové federace, která by v úterý měla potvrdit Čínu jako hostitele mistrovství Asie v roce 2023. Nejlidnatější země světa zůstala jediným zájemcem poté, co minulý měsíc stáhla kandidaturu Korea. Pro šampionát, který se tradičně koná v lednu, se však kvůli MS v Kataru bude muset najít nový termín.

Číně také možná připadne organizace klubového šampionátu v roce 2021. Rovněž se spekuluje o tom, že se asijská velmoc přihlásí do boje o pořadatelství mistrovství světa 2030.