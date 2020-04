Klopp si užívá videa s hráči, řeší se účesy a zpívá se oslavencům

Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp si nemůže vynachválit virtuální tréninky na dálku, které má s týmem během pandemie koronaviru. S hráči přes video řeší třeba i účesy a všichni společně zpívají oslavencům k narozeninám.

"Když jsme s těmito videohovory začínali, nedovedl jsem si představit, že bych si to až tak užil. Hrozně mě to baví. Aspoň na minutu, na hodinu, na dvě můžeme být zase spolu s kluky. Všichni jsou v dobré náladě. Okamžitě cítíte, proč vám tolik chybí, protože je to skvělá parta," řekl Klopp pro klubový web.

"Když začínáme v deset hodin, v 9.30 je otevřený chat a už skoro všichni jsou tam přihlášení. Všichni se chtějí bavit a ze začátku to bylo opravdu chaotické. Tou nejlepší věcí je, že nás tahle situace potkala v roce 2020, kdy máme tyhle technické vymoženosti. Představte si, že bychom tohle potkali někdy v 80. letech. To by bylo šílené," doplnil německý kouč.

Hráči lídra anglické ligy se nejvíce baví, když společně přejí oslavencům k narozeninám. Video pro útočníka Sadia Maného, kterému bylo v pátek 28 let, se dostalo i k fanouškům a mělo přes 600 tisíc zhlédnutí. Hráči zpívají i ve svých rodných jazycích.

"Je to opravdu chaotické, protože zpívají všichni jeden přes druhého. Venku by to znělo dobře, ale tady to zní hrozně," smál se Klopp. "Ale důležitá je ta myšlenka. Myslím, že každý, kdo měl narozeniny, si to užil. Vrcholným číslem bylo, když 'Všechno nejlepší' zpívali dva naši Holanďané. Na to nikdy nezapomene," dodal s úsměvem Klopp.

V době koronavirové krize jsou zavřená kadeřnictví, a tak hráči hodnotí i své účesy. "Někteří by už potřebovali ostříhat. Takový Millie (Milner) ale vypadá pořád stejně. Možná že má šikovnou slečnu, která ho umí ostříhat," podotkl Klopp.