Kontroverze v Ďolíčku. Jasný faul, míní Trpišovský. Krch nesouhlasí.

Ve vršovickém derby mezi fotbalisty Bohemians 1905 a Slavií se poprvé v historii české fotbalové soutěže přihodilo, že se rozhodčí na základě zhlédnutí videa rozhodl neuznat branku mužstva a zároveň proti němu za předchozí faul nařídit penaltu. Zatímco faulovaný slávista Lukáš Masopust i trenér Jindřich Trpišovský považovali zákrok za porušení pravidel, faulující Daniel Krch s rozhodnutím sudího Pavla Královce nesouhlasil.

Bohemians rozjeli v 21. minutě protiútok, na jehož konci vstřelil Puškáč gól. Královec se ale vrátil k momentu, který celé akci předcházel a Krchův zákrok na Masopusta posoudil jako nedovolený. Branku "Klokanů" tak odvolal a nařídil proti nim pokutový kop.

"V tomhle je to vždycky ošidné. Byl jsem přesvědčený, že to na mě faul byl, ale nikdy nevím, jak to pak vypadá z kamer. Byl jsem přesvědčený, že mě Krch fauloval," řekl Masopust novinářům. "Vůbec jsem nevěděl, jestli se půjde podívat na video, nebo ne. Ale když se pak šel pan rozhodčí podívat sám, věřil jsem, že to pískne," dodal Masopust.

Stejný názor měl i Trpišovský. "Ten zákrok jsem viděl už v reálu. Takže jsem si říkal, už jak ta akce probíhala, že se k tomu budou vracet. Samozřejmě jsem nevěděl, že z toho padne gól. Ten zákrok byl viditelný od střídaček, jak jsme je měli na té polovině blíž k brance. Samozřejmě nikdy nevíte, jaké záběry budou k dispozici, jak to vyhodnotí. Ale já byl klidný, že to takhle musí dopadnout, protože faul byl jasný," uvedl slávistický kouč.

"Dlouho jsem si říkal, že až se to stane, doufám, že ne nám. Viděl jsem to v nizozemské, ve španělské lize. Musí to být šílená rána. Už to, že dáte gól a pak ho neuznají, je rána. A pak takováhle situace, kdy z euforie, že dáte branku, najednou prohráváte 0:1. Samozřejmě chápu emoce domácích. U nás by to bylo podobné," doplnil Trpišovský.

Krch měl jiný pohled na věc. "Teď už se s tím nedá nic dělat, už je po zápase. Už jsem to viděl, měl jsem přes něj ruce, ale když mám přes něj ruce, tak jsem myslel, že nemůže běžet a ne že podlomí nohy a spadne. To si musíte vyhodnotit vy, jak jste to viděli, nebo naši odborníci," prohlásil Krch.

"Vysvětlení je to, že jsem tam špatně použil ruce. To je moje nešikovnost, že jsem ho objal, je to hloupost, vím to, ale vím, že jsem do toho nedal intenzitu. Tím, že jsem tam nechal ruce, tak to vypadá, jako že jsem ho stáhnul, ale prostě jsem ho nestáhnul," trval na svém Krch.

Nečekal, že Královec vyhodnotí situaci v neprospěch "Klokanů". "Věřil jsem, že je to 1:0, ale jak začal komunikovat, tak jsem si říkal: video. Věděl jsem, že asi bude řešit můj souboj. Říkal jsem si to i v tom momentu, kdy jsem s ním byl. Potom jsem si to přehrával, říkal jsem si: Jo, měl jsem přes něj nešikovně ruce, ale viděl jsem, že tomu hodně přidal. Viděl jsem, že upadl sám, že tam nechal nohy a spadnul. Říkal jsme si, že to musí vidět. Bohužel," mrzelo Krcha.

Svěřence trenéra Martina Haška verdikt Královce výrazně zasáhl. "Máme takový odevzdaný pocit v sobě, že jsme to nevzali za správný konec hned v tom zápase, že nás to nevyburcovalo, ale spíš nás tenhle moment zlomil. Byla to vcelku velká rána a myslím si, že jsme v tomhle momentu byli slabí v hlavách," konstatoval Krch.

"Když je to vůči nám, říkám, že je to smutné. Být na druhé straně, tak si říkám, to je super to video. Teď je to hodně kruté proti nám. Samozřejmě video by mělo přinášet spravedlivost. To je asi všechno, co k tomu povím," uzavřel Krch.