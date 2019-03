Koubek prahne po skalpu Čecha. Šance vidí "fifty fifty"

Fotbalového brankáře Tomáše Koubka čeká s Rennes ve čtvrtek odveta v osmifinále Evropské ligy na hřišti Arsenalu, do které vkročí s náskokem 3:1. Postupu francouzského celku se bude snažit zabránit jeho bývalý gólman Petr Čech, který se chce rozloučit s kariérou ziskem trofeje. Koubek ze souboje s brankářskou legendou touží vyjít jako vítěz.

"Samozřejmě je pro mě velkou ctí si proti takovému brankáři zachytat, zvlášť když už se to moc gólmanům nepovede. Je pro mě motivací souboj proti němu vyhrát," řekl šestadvacetiletý Koubek v rozhovoru se svojí zastupující agenturu Sport Invest.

"V Rennes to vyvolalo velký ohlas, že zase přijede Petr Čech. To jméno jsem slyšel víc, než bývá zvykem, což je normální. Petr se dočkal přijetí od fanoušků a myslím si, že se dočká i na Emirates, protože tam budou lidi od nás. Myslím si, že pro něj je to velký svátek hrát proti Rennes," uvedl rodák z Hradce Králové.

"Pro mě to bylo taky překvapení, že jsme zvítězili 3:1. Nějak osobně bych ten souboj s 'Čechínem' nebral. Samozřejmě bych mu přál, aby svoji skvělou kariéru zakončil trofejí, jak si přeje. Ale já chci taky vyhrát. První zápas jsem vyhrál, ale je to poločas," prohlásil Koubek.

S Čechem si zatím příliš nepromluvil. "Před zápasem jsme si vyměnili pár základní informačních zpráv. Moc jsme ten zápas nerozebírali, jenom trošku. Troufnu si říct, že jen decentně jsme pokecali, protože 'Čechíno' byl navíc na dopingu. Nic velkého neproběhlo, uvidíme ve čtvrtek," konstatoval bývalý gólman Hradce Králové, Liberce a Sparty.

Navzdory dvoubrankovému náskoku nečeká jeho tým nic jednoduchého. "Myslím si, že po prvním zápase jsme to naklonili. Troufnu si říct fifty fifty nebo trošku pro nás, protože jsme dokázali to, že nejsme tým, který by Arsenal dokázal přejet. Otázka je, jak ten zápas bude vypadat. Myslím si, že budeme mít svoje šance. Samozřejmě Arsenal do toho bude šlapat, bude tlačit, bude horko, budou hrát útočně," očekává Koubek.

"Pro nás je jednoznačným úkolem skórovat, o to se budeme snažit. Budeme se snažit navázat na výkony, které jsme doposud předkládaly všem, ať už to bylo v Betisu nebo doma. Odehráli jsme spoustu dobrých zápasů a to nám dodává sebevědomí k tomu, že doopravdy věříme, že přes Arsenal můžeme postoupit," doplnila opora osmého týmu francouzské soutěže.

Působení v bretaňském celku si užívá. "Když vezmu Rennes, je tu teď obrovský fotbalový boom. Lidé spali před stadionem, čekali na lístky. Všichni jsou hrdí na to, co jsme už dokázali, jak jsme dokázali klub změnit. S jídlem roste chuť. Myslím si, že oni jsou hladoví po čtvrtfinále, ale stále je třeba respektovat sílu soupeře," upozornil.

Na souboj s Arsenalem se těší i díky fanouškům, kterých do Londýna odcestuje skoro šest tisíc. "Když si vzpomenu, jakou atmosféru udělali v Betisu, tak na to člověk nezapomíná. To jsou ty okamžiky, které fotbal přináší a kvůli kterým hrajeme. Čeká nás další velký den," těšil se Koubek.

Vzrušující chvíle ho neopustí ani v následujících dnech, jelikož nechybí v nominaci na úvodní kvalifikační duel o postup na mistrovství Evropy proti Anglii ve Wembley a následné přípravné utkání doma s Brazílií. "Jsem strašně rád, že u těch zápasů můžu být. Nikdy jsem ve Wembley nebyl, nikdy jsem nebyl na Emirates jako fanoušek. Mám to štěstí, že budu mít jedno z nejlepších míst na stadionu," poznamenal Koubek.

"Nevím, jestli to bude životní zážitek, záleží na výsledku. Prohrát moc velký zážitek není. Uvidíme, zda se dostanu do brány. Hrozně rád bych. Pracuju na tom od té chvíle, co jsem v září chytal naposledy. Od té doby jsem si řekl, že bych chtěl za nároďák chytat znovu. Jsem za tenhle program, co mě čeká, strašně moc rád. V listopadu bych si ho těžko vysnil," uzavřel.