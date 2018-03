Krásné gesto Fiorentiny! Astoriho ženě hodlá vyplácet hráčův plat

Ta zpráva zasáhla celý fotbalový svět. Kapitán Fiorentiny Davide Astori si šel před zápasem s Udine lehnout jako každý jiný večer, ze spánku už se ale ráno neprobudil. Náhlé úmrtí vzbudilo nejen velké zděšení, ale také vlnu solidarity. Skvěle se zachoval především klub z Florencie, kde jednatřicetiletý obránce působil. Ovdovělé manželce a dceři zesnulého fotbalisty hodlá doživotně vyplácet hráčovu mzdu dle platného kontraktu.

Prvotní zděšené informace se staly skutečností. Kapitán fotbalové Fiorentiny Davide Astori byl nalezen mrtev ve svém hotelovém pokoji. K zápasu, který měl jeho klub sehrát s Udine, už nezasáhl. Stejně jako žádný jiný hráč. Nedělní utkání Serie A byla kvůli tragédii odložena. Jednatřicetiletý stoper zřejmě ve spánku dostal infarkt a do dalšího rána už se neprobudil.

"V tuto chvíli pracujeme s tím, že hráč zemřel přirozenou smrtí bez cizího zavinění na zástavu srdce," citovala média prokurátora z Udine Antonia De Nicola. Zesnulého pak našli spoluhráči, kterým bylo divné, že nepřišel na snídani. Při ní přitom většinou nechyběl mezi prvními. Když nereagoval ani telefonáty, vydali se ho hledat. Setkali se však už jen tváří v tvář smrti.

"Davide nedorazil na snídani, kam obvykle chodil jako první. Takže jsme ho šli zkontrolovat. Davide spal v místnosti sám. Poslední, kdo ho viděl, byl Marco Sportiello. Někteří hráči spí v jednolůžkových pokojích, někteří po dvou," vysvětli týmový manažer, proč se na tragédii přišlo až v takovém okamžiku.

Úmrtí několikanásobného italského reprezentanta rozpoutalo řadu diskuzí. Zároveň vyvolalo vlnu solidarity a soustrasti. Od fotbalistů, funkcionářů, fanoušků a dalších. Kondolovali například bývalý hráč Fiorentiny Tomáš Ujfaluši nebo hvězdný gólman Gianluigi Buffon.

S krásným gestem přispěchala i samotná Fiorentina, která slíbila ženě zemřelého Astoriho, že dodrží smlouvu jejího manželka. Ovdovělá dáma a její dcerka tak budou doživotně dostávat plat, jež měl stoper v klubu vyměřený.

Fiorentina have renewed Davide Astori's contract for life. His salary will go to his wife and daughter.



Amazing gesture by Fiorentina! pic.twitter.com/X183gYAguV