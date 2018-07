Krásné gesto. Kluivert si vzal číslo po vážně nemocném hráči

Krásné gesto předvedl fotbalista Justin Kluivert po přestupu z Ajaxu do AS Řím. Syn legendárního Patricka Kluiverta, bývalého hráče Barcelony, vyjádřil podporu v těžké situaci svému bývalému spoluhráči z Nizozemského velkoklubu Abdelhak Nourimu, když si zvolil jeho bývalé číslo jako své aktuální.

Justin Kluivert po příchodu do týmu hrajícího Serii A dostal, jako obvykle, na výběr číslo svého dresu. Veřejnost a fanoušci očekávali, že bude věrný své pětačtyřicítce z předchozího angažmá, jenže přišlo překvapení. "Moje modlitby a číslo dresu patří tobě, můj příteli, který jsi mě toho tolik naučil," komentoval Kluivert výběr svého nového čísla, které je nakonec 34.

Talentovaný mladík vyjádřil tímto způsobem podporu Abdelhak Nourimu, bývalému spoluhráči z Ajaxu. Mladý, teprve jednadvacetiletý, hráč vloni v červenci utrpěl srdeční kolaps přímo na hřišti. Bohužel, i přes zásah konaný na hrací ploše, u Nouriho došlo k vážnému a trvalému poškození mozku.

Podle posledních informací je však patrné, že lékaři nizozemského týmu jednali neadekvátně a k poškození hráčova mozku přispěli. "Uznáváme naši odpovědnost za následky Nouriho poškození mozku," uvedl generální manažer Ajaxu Edwin Van der Sar.

Nizozemský klub potvrdil, že použití defibrilátoru přišlo příliš brzy. "Dlouhou dobu jsme byli přesvědčeni, že naše jednání na hřišti bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat," komentoval bývalý gólman Manchesteru United nepříjemnou situaci. "Kdyby byla léčba provedena správně, je možné, že by byl Nouri nyní v lepším stavu," připustila brankářská legenda.

Nezbývá než doufat, že pozitivní výkony Kluiverta v novém čísle se odrazí i na zlepšení zdravotního stavu jeho kamaráda.