Krmenčík odvrátil ostudu, Boleslav otáčela.

Talentovaný fotbalista

Rychlý útěk z Ruska? O Krále se zajímají kluby z Anglie

Původní zpráva Tak to by bylo něco. Mladý reprezentační záložník Alex Král by se z ruského Spartaku Moskva mohl stěhovat na mnohem lukrativnější adresu. O bývalého fotbalistu... více