Kubánský kapitán emigroval, USA zahájily výraznou výhrou

Kubánská fotbalová reprezentace přišla na Zlatém poháru ve Spojených státech amerických o jednoho hráče. Po úvodní vysoké porážce 0:7 s Mexikem v kalifornské Pasadeně výpravu opustil záložník Yasmany López. Trenér Raúl Mederos v úterý novinářům potvrdil, že se jednatřicetiletý hráč rozhodl emigrovat.

"Je to jeho věc. Nic z týmu s tím nemá nic společného," uvedl Mederos v Denveru, kde se jeho svěřenci dnes utkají s Martinikem.

López patřil k nejzkušenějším hráčům kubánského výběru. Na Zlatém poháru v USA startoval už v letech 2013 a 2015, kdy reprezentaci komunistické země opustilo několik fotbalistů.

USA vstoupily vítězně

Obhájci titulu z USA vstoupili do fotbalového mistrovství Severní a Střední Ameriky jednoznačnou výhrou 4:0 nad Guyanou. V domácím prostředí v St. Paulu dvakrát skóroval Tyler Boyd, který hrál za Spojené státy teprve druhý zápas poté, co mu mezinárodní federace FIFA povolila "přestup" z rodného Nového Zélandu.

Další branky vstřelili Paul Arriola a Gyasi Zardes, který ale svůj gól z 55. minuty na 3:0 příliš neslavil. Arriolovu střelu totiž odvrátil obránce Terence Vancooten přímo do Zardesova obličeje, od nějž se míč prudce odrazil do sítě. "Dostal jsem pořádnou ránu do oka. Chvíli jsem měl pocit, že mám otřes mozku," prohlásil Zardes.

Guyaně patří ve světovém žebříčku až 177. místo a na Zlatém poháru hraje poprvé. Ve skupině ji ještě čekají zápasy s Panamou a Trinidadem.