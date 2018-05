Lepší vrabec v hrsti? Slavia přes kvalifikaci Ligy mistrů vydělá víc

Španělský klub Atlético Madrid je v Edenu veleben. Vyhrál Evropskou ligu, účast v nejprestižnější klubové soutěži Lize mistrů si zajistil z domácí soutěže, čímž českého vicemistra Slavii Praha posunul rovnou do třetího předkola. S jistotou základní skupiny Evropské ligy a s mnohamilionovým ziskem navíc.



Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše - zní staré české přísloví. Ve fotbale však neplatí. Aspoň v evropských klubových soutěžích ne, neboť Liga mistrů nabízí tak tučné opeřence, že se vyplatí mířit na ně.



Když Slavia Praha vyhrála domácí MOL Cup, vědělo se, že český vítěz jde rovnou do základní skupiny Evropské ligy, což obnáší samo o sobě šest zajímavých zápasů s vyspělými zahraničními soupeři v podzimní sezoně a nezanedbatelný přínos do klubové pokladny. Loni Zlín bral za účast 2,6 milionů eur (asi 70 milionů korun), za každý bod 120 tisíc eur, honorováno je i umístění. A odměny se stále každým rokem zvyšují.



Slavii však ´hrozilo´, že skončí v HET Lize na druhé příčce a bude muset - UEFA nedává na výběr - jít do neoblíbené nemistrovské části Ligy mistrů. Do 2. předkola, když v něm neuspěje, musela by pak do kvalifikace Evropské ligy, kde pro ni mezinárodní sezona mohla brzy skončit, bez ohledu na to, že vyhrála domácí pohár. Její výhodu jistoty EL převzal bronzový tým v pořadí, Jablonec.



Atlético Madrid však přineslo triumfem nad Olympique Marseille (ten by ničemu nepomohl) do Edenu radost. Slavia se pokusí o dobytí pokladu v Lize mistrů - nejméně 380 milionů korun, přičemž Evropská liga ji neunikne.



Na losu 23. července se dozví soupeře, ale jako nenasazená nebude favoritem. Protivníkem může být Benfica Lisabon, Dynamo Kyjev, Ajax Amsterdam nebo Basilej, nizozemský a švýcarský tým však musí postoupit z druhého předkola. Pokud by neuspěly, nastoupily by na jejich místo přemožitelé například PAOK Soluň či Sturm Graz.



Finančně však škodná nebude. "Za start v tomto předkole je odměna od UEFA půl milionu eur, tedy asi třináct milionů korun," uvádí mezinárodní sekretář pražského klubu Jiří Vrba. A k tomu přijede jistojistě atraktivní soupeř, který na vstupném, televizních právech či povolených reklamách může přinést dalších osm milionů. "Celkové příjmy mohou vystoupat až na dvacet milionů korun," odhaduje Vrba.



Když červenobílí nepostoupí, spadnou do Evropské ligy, kam by šli ostatně přímo jako vítěz MOL Cupu. Když uspějí, čeká je play off Ligy mistrů, kde je základní bonus od UEFA pět milionů eur - asi 130 milionů korun. Plus další příjmy z utkání. Nezdar v něm značí opět "pád" do Evropské ligy.



Kdyby se však zadařilo.... nastane sklizeň, jakou očekává Viktoria Plzeň - 380 milionů jen za účast. A ještě k tomu si započte zisky z kvalifikace. V evropském fotbale jsou holubi na střeše notně vypasení, a tak se vyplatí pouštět z hrsti hubeňoučké vrabce.