LFA i UEFA apelují na dokončení domácích soutěží.

Ligová fotbalová asociace (LFA) se bude řídit doporučením Evropské fotbalové unie UEFA, která vyzvala členské země, aby kvůli pandemii nového typu koronaviru předčasně neukončovaly domácí soutěže a snažily se je dohrát. V nejbližších dnech LFA chystá zasedání ligového výboru, na němž se bude zabývat možnostmi dohrání první a druhé ligy.

UEFA i vzhledem k odložení letního evropského šampionátu na příští rok počítá s tím, že se domácí ligové soutěže dohrají, pokud to situace jen trochu dovolí. Na národní asociace znovu písemně apelovala ve čtvrtek jen pár hodin poté, co nečekaně ukončilo sezonu vedení belgické ligy.

Jednotlivým ligám přišel společný dopis, ve kterém prezident UEFA Aleksandr Čeferin se šéfem Asociace evropských klubů Andreou Agnellim a prezidentem Evropských lig Larsem-Christerem Olssonem vyzývají všechny soutěže k jednotnému postupu.

"Dopis byl jednotlivým asociacím, ligám a klubům zaslán z důvodu včerejšího návrhu vedení belgické ligy směrem ke všem klubům ukončit soutěž 29. kolem z plánovaných 40 a vyhlásit mistrovský tým v nedohrané soutěži. UEFA se proto rozhodla ve spolupráci s asociacemi evropských klubů a lig vyslat jasný signál," uvedl v tiskové zprávě Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA, která řídí v Česku profesionální soutěže.

"To v principu znamená, že UEFA vidí předčasné ukončení národních soutěží až jako poslední možnost ve chvíli, kdy bude zřejmé, že soutěže nebude možné dokončit z důvodu nedostatku termínů v kalendáři, nebo z nařízení státních orgánů," doplnil Bárta, jenž se dnes zúčastnil společné telefonické konference se zástupci jednotlivých lig.

LFA svolá zasedání sedmičlenného ligového výboru, který bude řešit možnosti jak první a druhou ligu dohrát. Asociace uvedla, že je již několik týdnů v úzkém kontaktu s evropskými fotbalovými institucemi a veškeré postupy průběžně konzultuje. Podle LFA jsou na stole různé varianty - jednou z nich je dohrávání domácích lig do 2. srpna, další pak dokončení evropských pohárů až po dohrání národních soutěží.

Pokud by se ligy kvůli pandemii nemohly v kompletní podobě dohrát, o klíči pro účast týmů v příští sezoně evropských pohárů by měla rozhodnout UEFA. Kluby by například mohly do soutěží UEFA postoupit podle předchozí sezony.

"UEFA si vyhradila právo na určení postupového klíče do svých klubových soutěží v případě, že národní soutěž nebude moci být dohrána v původním formátu," podotkl Bárta.

V české lize zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavba, která bude pro většinu klubů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž. Tabulku vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před druhou Plzní.

Červenobílí navrhli dohrát soutěž pouze do 30. kola, šéf LFA Dušan Svoboda však zrušení nadstavby odmítl, protože by tím liga podle něj ztratila regulérnost. I některé kluby uvedly, že nelze vyhlašovat mistra v nekompletní sezoně.

UEFA jim dala za pravdu a zároveň upozornila, že příliš brzké rozhodnutí o ukončení domácí soutěže by mohlo vést až k tomu, že daná národní asociace ztratí svá místa v příštím ročníku evropských pohárů.