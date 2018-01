Malík se sejde s předsedou UEFA, normalizační komisi chce zamezit

Martin Malík má za sebou první měsíc v roli nového předsedy Fotbalové asociace ČR, jímž byl zvolen na prosincové valné hromadě. Dosavadní šéf marketingové společnosti STES v minulém týdnu absolvoval úvodní zahraniční cestu a začal s reorganizací FAČR. Věří, že v blízké době se povede konečně vyřešit situaci kolem úpravy stanov, na kterou naléhají mezinárodní federace FIFA a UEFA.

Obě organizace po asociaci požadují, aby byl v budoucnu vždy zvolen nový předseda a nedocházelo k patovým situacím jako vloni v červnu. Komory FAČR se ale neshodly na podobě úpravy stanov, návrh výkonného výboru odmítla v prosinci Morava. UEFA a FIFA následně pohrozily, že vyšlou do Čech normalizační komisi, která by převzala kontrolu nad FAČR.

"Ta hrozba stále trvá. Situace kolem stanov je nyní taková, že jak česká, tak moravská strana mají své vyjednávací týmy. Morava se zabývá nějakou právní analýzou celého procesu," řekl novinářům Malík. "V závěru ledna budu mít schůzku s předsedou UEFA Aleksanderem Čeferinem a s výsledky této schůzky chci oba vyjednávací týmy seznámit," dodal.

K setkání zástupců obou komor zatím nedošlo. "Obě komory by se měly sejít po mé schůzce s předsedou UEFA, pevné datum není určeno. Byl bych rád, abychom následně byli schopni se shodnout na tom, jakým způsobem bude změna stanov vyřešena. Myslím, že není jiná cesta, než akceptace původního návrhu, na kterém se shodl ještě minulý výkonný výbor," řekl Malík.

Normalizační komise katastrofou

Vytvoření normalizační komise by podle něj mělo pro FAČR katastrofální následky. "Znamenalo by to, že FIFA a UEFA převezmou do své kompetence kompletní řízení českého fotbalu a budou implementovat jejich vlastní stanovy, pravidla hry. Přišli bychom o významnou míru autonomie a demokratického nastavení," upozornil Malík.

Ukrajinský vyslanec UEFA Hrihorij Surkis v prosinci pohrozil, že normalizační komise by mohla vzniknout už v únoru. "Určitě nejsme schopni v tomhle termínu realizovat mimořádnou valnou hromadu, kde bychom měli udělat změnu stanov. Zatím nemáme pevně daný termín valné hromady, ale byl bych rád, pokud se na něm shodneme v průběhu února," řekl Malík.

Řeší i financování FAČR. "Mám za sebou první spíše společenská setkání s představiteli ministerstva školství. My jsme dostali dotační prostředky ze strany státu v loňském roce a teď je aktuálně vypisována celá řada nových dotačních programů. My se do nich přihlašujeme. Pevně doufám, že budeme čerpat prostředky ze strany státu, abychom co nejdříve zajistili stabilní financování pro letošní rok," uvedl Malík.

První zahraniční cestu absolvoval na summit šesti zemí, kterého se zúčastnily ještě Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko a pořádající Lichtenštejnsko. "Jsou to podobné země jako my. Řešili jsme celou řadu společných otázek, mimo jiné jsme se dotkli finanční fair play. Považujeme za důležité se shodnout a reprezentovat jednotný názor," řekl Malík.

Zatím neplánuje obsazovat pozici generálního ředitele marketingové společnosti asociace STES, kterou před svým zvolením zastával. "Minimálně do doby, dokud se nerozhodne, zda Ligová fotbalová asociace (řídící profesionální soutěže) ponechá výkon reklamních a marketingových práv na STES, či zvolí jiné řešení," dodal Malík.