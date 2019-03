Mám k Baníku velký respekt, přiznal jeden z jeho katů Frydrych.

Poprvé od 24. listopadu se zařadil do základní sestavy fotbalistů Slavie v soutěžním zápase obránce Michal Frydrych a měl obrovský podíl na výhře nad Baníkem Ostrava 4:0. Proti bývalým spoluhráčům byl u všech čtyř branek, přičemž tu na 3:0 v nastavení sám vstřelil. Slavia i díky němu unikla po 24. kole v čele tabulky druhé Plzni na rozdíl šesti bodů.

Na důvěru od trenéra Jindřicha Trpišovského čekal Frydrych od 16. kola, kdy hrál při výhře v Karviné 3:1. Od té doby naskočil jen před dvěma týdny od 78. minuty v utkání proti Slovácku. Když dostal šanci, nijak se ani nezabýval tím, že je to proti Baníku, odkud do Slavie před sezonou 2015/16 přišel.

"Pro mě byla největší motivace, že jsem zase nastoupil do zápasu po nějakých čtyřech měsících. Hlavně jsem chtěl ukázat trenérovi, že jsem na zápasy připravený a můžu hrát s kýmkoliv. To bylo to hlavní," řekl Frydrych novinářům.

Vedle obranné práce přidal i nebývalý příspěvek v ofenzivě. V 18. minutě tečoval střelu Petera Olayinky patičkou, gólman Jan Laštůvka ještě zasáhl, ale Milan Škoda z dorážky otevřel skóre. V 70. minutě jeho centr proměnil Lukáš Masopust. V nastavení se pak trefil hlavou po rohovém kopu a stihl ještě kombinaci se střelcem poslední branky Mickem van Burenem.

"Jednou se mi stalo, že jsem dal dva góly, ale že bych byl u čtyř gólů, to určitě ne," komentoval své představení. Gól z úcty k bývalému klubu nijak neslavil a ani to proti Baníku nemá v budoucnu v plánu. "Mám k Baníku velký respekt, vychovali mě tam a byl jsem i kapitán. Asi by nebylo úplně vhodné gól slavit."

Hecování s kamarády z Ostravy téměř neproběhlo. "Nebyl čas ani pořádně pokecat. Jen jsme se pozdravili a popřál jsem jim hodně štěstí, ať se jim daří v dalších zápasech," podotkl devětadvacetiletý odchovanec Sokola Hustopeče nad Bečvou.

Trpišovský byl s jeho představením velmi spokojený. "Frýďa dnes vyhrál kanadské bodování. Dal gól a měl dvě asistence, navíc se namotal i u zbylého gólu. Já mu říkám furt, že je škoda, že ho někdo v 15 letech nepřeškolil na útočníka. Troufám si říct, že kdyby hrál útočníka, tak je dnes v nároďáku," prohlásil slávistický kouč.

"Není to náhoda, je to i dlouhodobě v tréninku. Ta jeho produktivita je neskutečná. Má výborný výběr místa, a proto ho někdy využíváme na dostřídání do útoku. Jsem rád, že mu to vyšlo, spoléhali jsme i na to, že hraje proti Baníku," doplnil Trpišovský.

Frydrychovi řekl o jeho plánovaném startu s předstihem. "Věděl jsem to asi týden dopředu. Jsem rád, že to bylo celý zápas. Nevím, jestli jsem si řekl o základní sestavu, a jsem rád, že trenér vidí, že jsem připravený, i když nehraju tak často," uvedl.

Dohrál i přesto, že se v 15. minutě srazil hlavou s Jiřím Fleišmanem, který také duel dokončil, ale dopadl hůře s tržnou ránou. "Viděl jsem, jak letí balon na zadní tyč, tak už jsem se tam pustil do rybičky. Jirka Fleišman tam šel úplně stejně, tak jsme se srazili. Já mám bouli na čele a jemu se to ještě roztrhlo. Myslím, že to nebyla zaviněná srážka, šli jsme do toho oba po hlavě," popsal Frydrych.

Byl jedním ze sedmi hráčů, kteří nenastoupili při čtvrteční remíze 2:2 v prvním osmifinálovém utkání Evropské ligy na hřišti Sevilly. "Zápas v Seville byl pro kluky hodně náročný. I proto to trenér asi protočil, ať jsme čerství na zápas. Měli jsme zase možnost odskočit na šest bodů, což se povedlo, dali jsme góly, takže jsme šťastní," dodal Frydrych.

Přes jednoznačný výsledek byl podle Frydrycha duel náročný. "Do jednoznačného výsledku jsme to dotáhli až na konci. Jsme rádi, že jsme to tak zvládli. Byli jsme silní kombinačně na míči. Plnili jsme, co po nás trenér chtěl, a na závěr jsme přidali nějaké góly navíc. Musíme to hodnotit pozitivně," pochvaloval si.