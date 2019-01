Máme to pořád ve svých rukou, říká Pavlík k návratu do ligy

Zimní turnaj Tipsport liga, jehož závěrečná kola proběhla na Maltě, vyhrála Zbrojovka Brno, když ve finále porazila slovenskou chloubu Slovan Bratislava 3:0. Obhájila tak trofej. "Ale je to jenom příprava," neoddává se euforii zkušený stoper Petr Pavlík.

Není důvod k obrovskému jásotu?

Potěší to, ale je to jenom příprava. Loni jsme také turnaj vyhráli, ale pak spadli z první ligy. Tak věřím, že letos postoupíme zpět. Máme půlku ledna, druhá liga začíná až v březnu. Pořád je na čem pracovat, co vylepšovat. Je pozitivní, že ve dvou zápasech závěrečných kol jsme nedostali gól (s Táborskem 2:0), to se cení. Ve finále jsme věděli, že je Slovan složený z kvalitních individualit a uvědomovali si, že můžeme uspět jen kolektivní hrou a bojovností. To se nám podařilo. Splnili jsme, co jsme si řekli před zápasem.

Mluvíte o návratu do nejvyšší soutěže. Na přímý postup vám po podzimu chybí dvanáct bodů, na baráž sedm. Dá se to dohnat?

Pořád to máme ve svých rukou. Dali jsme si určité cíle, po podzimu spokojení nejsme, víme, že musíme zabrat.

Cítíte ve městě tlak na postup?

Do něj jsme se dostali sami. Brno do ligy patří, ale nikdo nám nepomůže , musíme si pomoct sami.

Trenér Pavel Šustr je velký klubista. Snaží se do vás tento vztah vecpat?

On má fajterskou povahu, vštěpuje nám to. Myslím si, že se mu to daří. Ale každý potřebuje něco jiného. Někdo vyžaduje klid, jiný před zápasem jak se říká nakopat do zadu. Myslím, že to všichni zvládáme. Kdyby někdo něco ošidil, vezme si ho do parády. Začal posilovat a je to vidět.

Jak se vám na Maltě líbilo?

Bylo to fajn zpestření zimní přípravy. Vyjeli jsme na přírodní trávu, počasí bylo příjemné.