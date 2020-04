Manchester United otevře stadion divákům.

Manchester United bude dalším anglickým fotbalovým týmem, který na svém stadionu vyzkouší systém "bezpečného stání". Slavný klub dostal povolení instalovat na Old Trafford 1500 míst se zábradlím, která umožní divákům fandit vestoje.

V nejvyšších dvou fotbalových soutěžích bylo v Anglii sezení povinné od sezony 1994/95. Nařízení vzniklo jako reakce na tragédii na stadionu Hillsborough v Sheffieldu v roce 1989, kde bylo ušlapáno 96 liverpoolských fanoušků.

Od té doby se ale pravidla zmírnila a povolení instalovat sekce na stání dostaly Tottenhem a Wolverhampton. "Bezpečné stání" už mají několik let v Německu, ale také například na stadionu Celticu Glasgow.

Manchester nainstaluje místa k stání od příští sezony do jednoho sektoru, a pokud se osvědčí, mohly by být i na dalších místech stadionu. "Věříme, že zavedení míst na stání se zábradlím zvýší bezpečnost fanoušků v částech stadionu, kde - stejně jako to mají jiné kluby - jsme svědky neustálého stání," uvedl ředitel United Richard Arnold.

Old Trafford je s kapacitou téměř 75 tisíc diváků největším stadionem v anglickém klubovém fotbalu.