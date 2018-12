Masopust a Ševčík jsou prvními zimními posilami Slavie

Záložníci Lukáš Masopust z Jablonce a Petr Ševčík z Liberce jsou prvními zimními posilami fotbalistů Slavie. Slavia oba hráče oficiálně představí příští týden po skončení podzimní části první ligy.

Masopust od začátku listopadu nehraje kvůli vážnému zranění kolena, které utrpěl po faulu Jána Ďurici z pražské Dukly. Pětadvacetiletý křídelník měl předtím velmi dobrou formu a patřil do kádru české reprezentace. Za národní tým má na kontě jedno utkání, v lize pak nastoupil ke 149 duelům, v nichž dal 21 branek.

Ševčík, čtyřiadvacetiletý střední záložník byl v pondělní ligové dohrávce s Opavou po dvou žlutých kartách vyloučen a přijde tak v dresu Liberce o poslední podzimní kolo na půdě Bohemians 1905. Ševčík patřil k nejlepším hráčům a tvůrcům hry Slovanu, v lize má na kontě 72 startů a čtyři góly.

"Do Slavie se těším. Je to pro mě krok dopředu, věřím, že jdu správným směrem," řekl Ševčík novinářům po dnešním zápase. Připustil, že velkou roli při jeho rozhodování sehrál slávistický trenér Jindřich Trpišovský. "Jsme v kontaktu. Přitáhl si mě sem do Liberce. Věřím v celý realizační tým a hlavně jemu," uvedl Ševčík.